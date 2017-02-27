Есть мнение (чисто мое) - изначально это было очередной схемой поросятины по дойке госбюджета. С инсайдерским присмотром и доходностью под 18% годовых.Под это дело даже борзого данилюка поменяли на послушных безликих бухгалтеров маркарову со стариком смолием.Но потом, в силу веяний на мировых финансовых рынках, так поперло, что уже и наступники решили, что резко прекращать этот праздник жизни как то невыгодно.

Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.

Отставка министра финансов Маркаровой, собственно уже решенный вопрос внезапно затормозилась. От предлагаемой должности в правительстве отказался главный кандидат - Игорь Уманский. судя по всему то было большой неожиданностью для президента Зеленского.