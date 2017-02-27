matroSkin написав:Объемный откуп ритейла после Черной Пятницы, как драйвер роста (в краткосроке), никто уже не рассматривает? Ему пора (было) начаться.
По итогам 29 ноября 2019 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010). В обычный день примерно 130 миллионов. Пусть Приват половину даёт, имхо не такая уж огромная сумма пришла от чёрной пятницы. Тут НДС наливают иногда гораздо больше за день.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze Я то в курсе, а он сам, похоже, не совсем. Хотя то, что он сказал, в частности о 50+% годовых в долларах для нерезидентов я уже пол года говорю, но посидел, повтыкал в телефон, крикнул пару ярких фраз на свою же камеру и убежал
дарий написав:Как вариант, чисто грамотно организованная внутренняя схема понижения курса для выплаты госдолга.
Есть мнение (чисто мое) - изначально это было очередной схемой поросятины по дойке госбюджета. С инсайдерским присмотром и доходностью под 18% годовых. Под это дело даже борзого данилюка поменяли на послушных безликих бухгалтеров маркарову со стариком смолием. Но потом, в силу веяний на мировых финансовых рынках, так поперло, что уже и наступники решили, что резко прекращать этот праздник жизни как то невыгодно.
Опять же, "прёт" ...
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой. Отставка министра финансов Маркаровой, собственно уже решенный вопрос внезапно затормозилась. От предлагаемой должности в правительстве отказался главный кандидат - Игорь Уманский. судя по всему то было большой неожиданностью для президента Зеленского.
Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
NDV написав:freeze Я то в курсе, а он сам, похоже, не совсем. Хотя то, что он сказал, в частности о 50+% годовых в долларах для нерезидентов я уже пол года говорю, но посидел, повтыкал в телефон, крикнул пару ярких фраз на свою же камеру и убежал
Вот сейчас обидно стало ! Чи не для того нарид квіточки обрав ?!
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа