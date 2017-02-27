Додано: Пон 02 гру, 2019 22:13

Новости подготовительной группы к Четвёрке.



1. Прямые закупки газа из РФ - согласовано.

2. Руководство Нафтогаза обновляется.

3. Россия с однолетнего договора на транзит подвинулась на трёхлетний договор, тут торги продолжаются.

Идут споры по объему прокачки, что делать с судами и арбитражами - пока решения нет.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.