yama написав:Хтось Втратив Холодильник , може ви два холодильника ?
... сім'я з 4 чел спокійно витрачає/втрачає КОЖЕН МІСЯЦЬ еквівалент холодильника на.... жратву! - 12 міс. - 12 холодильників в рік!
... тільки вдумайТЕсь, яке бабло проЖЕР(сер)аємо!
Долярчик йдеться про інше не поленюсь та порахую самому цікаво хтось з форумчан сказав що втратив на падінні курсу долара відносно гривні один холодильник це грубо далі всі розрахунки приблизні 17899грн... Подробнее на 27.UA 27.ua/shop/kholodilniki/ просто перше посилання в мене з гуглу відповідно придбавши долари по 27,3 ( наприклад як я літом 2018) зараз продати їх можна нехай по 23,9 27,3 ділимо на 23,9 = 14,2 % втрата на падінні курсу 17899 / 14 = 1260 грн = 1% 100% = 126 000грн = відповідно у людини капітал в грн на сьогодні так це досить великі гроші це 12 середніх ( вірячи кабміну і владі ) зарплат тобто рік життя пересічного, так от тримаючи гроші в доларі людина втратила півтора місяці роботи із середньою зарплатою в пусту. Йдеться про втрати на цей момент . Ще раз нагадую що всі цифрі умовні оскільки форумчанин не вказав який саме холодильник він втратив і по якому курсу заходив в долар . Відповідно коли Юрій_61 каже що падіння до 16 буде для нього кінцем всього , хочеться розуміти скільки місяців безкоштовно мав би працювати Юрій з його кваліфікацією щоб відбити ті втрати , або скільки місяців він буде голодувати на макаронах чи жити на вулиці коли курс впаде до 16 ( ну там чи 20 грн).
ЗЫ Сімя з одного ленивого холостяка витрачає на їжу до $200 в міс, звісно харчуючись із сусіднього найближчого супермаркету , а не в ресторанах вжерти на більшу суму фізично не можу , ну хіба переходити на елітні продукти
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Зашел на сайт Укрметалургпрома. Все печально.
Вот одну выдержку приведу. "За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано. Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%, в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."
Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!
Ми живемо в пізній можга сказати глибокій постіндустріальній епосі. Зараз розвинені економік на 50-80% складаються далеко не з промисловості... А от ріст імпорту такої продукції говорить про низьку якість нашої металургійної продукції... З такою якістю і проблеми з експортом не дивують.
Какие развитые постиндустриальные страны теряли промышленное производство с ростом сектора услуг? Вопрос риторический - разумеется, никакие!
Доля финсектора и других услуг в таких странах выросла исключительно математически - когда их абсолютные объемы росли быстрее, чем росли абсолютные объемы промышленного производства.
Поэтому не стоит "забалтывать" нашу проблему - рост доли непромышленной экономики на фоне падения объемов производства промышленности.
PS: в мире имеется всего несколько развитых неиндустриальных стран, и все они маленькие... не вместят в сумме и 10 млн счастливчиков - Люксембург, Лихтеншейн, Монако... Но эти страны никогда и не были индустриальными - деиндустриальных процветающих государств не существует!
1. Прямые закупки газа из РФ - согласовано. 2. Руководство Нафтогаза обновляется. 3. Россия с однолетнего договора на транзит подвинулась на трёхлетний договор, тут торги продолжаются. Идут споры по объему прокачки, что делать с судами и арбитражами - пока решения нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:Ага, и падение потребления металла на 11% внутри страны это тоже мировой тренд)))
Ніфіга ти, дядя Фьодор, не понімаіш. Ми будемо IT-галузь розвивати, там ніякого металу не треба, гроші просто з повітря. Тільки обкласти айтішників і всіх цих ФОПів податками і все - зразу купа бабла... І ще ця, як її, ді-джи-та-лі-за-ція ! Метал - це теє, індустріальна економіка, во. Вчорашній день! Екологія, опять же, від нього того... А ми крокуємо в майбутнє! Все буде в смартфоні, нафіга нам метал.
matroSkin написав: Объемный откуп ритейла после Черной Пятницы, как драйвер роста (в краткосроке), никто уже не рассматривает? Ему пора (было) начаться.
По итогам 29 ноября 2019 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010). В обычный день примерно 130 миллионов. Пусть Приват половину даёт, имхо не такая уж огромная сумма пришла от чёрной пятницы. Тут НДС наливают иногда гораздо больше за день.
Блек фрайдей у многих ритейлеров идёт 3-4 дня. Сегодня еще и Кибер мандей. Оценка 1:5-1:10 (обычный день к хорошей ЧП) выглядит реально. 50% оборота ВСЕГО ритейла через терминалы ПБ? - думаю, раза в 2 меньше. До 50% у ПБ от работающих терминалов в рознице - да, но кэш пока тоже никто не отменял. Этот викенд (4 дня) должен дать на порядок больше (чем 1,5 ярда грн) прироста непродуктовой рознице и спроса на валютный рынок (пусть даже импорт там - не 100%). Другое дело, что импортеры могут, при таком тренде, не спешить с конвертацией, как в прошлые годы.
freeze написав:Новости подготовительной группы к Четвёрке.
1. Прямые закупки газа из РФ - согласовано. 2. Руководство Нафтогаза обновляется. 3. Россия с однолетнего договора на транзит подвинулась на трёхлетний договор, тут торги продолжаются. Идут споры по объему прокачки, что делать с судами и арбитражами - пока решения нет.
А в это время...
Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет
«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii...let-1028730342
Выходит наш героический президент, резко активизируя тему о прямой закупке газа в России, просто спешит выручить своего кумира и делового партнер Путина? Патриот Украины в данной ситуации воспользовался бы моментом и выкрутил руки стране-агрессору! А наш заботливо подставляет плечо помощи... Может тот "тайный и щедрый" нерезидент, уже полгода заливающий Украину долларами под ОВГЗ, таки Россия? Пошла не по пути прямого кредитования, как с Януковичем, а через легальную схему в облигациях? Тогда понятно, чё так Зеленский по всем вопросам сразу уступает россиянам.
И тут же газ напомнил про программу правительства "гарантированная цена". Хотят нагнуть население купить газ наперед задорого, а самим потом покупать у "Газпрома" дешево. Но через фирму-прокладку типа "Росукрэнерго".
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 02 гру, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.