yama написав:

Долярчик йдеться про іншене поленюсь та порахую самому цікавохтось з форумчан сказав що втратив на падінні курсу долара відносно гривніодин холодильникдалі всі розрахунки приблизніПодробнее на 27.UA27.ua/shop/kholodilniki/ просто перше посилання в мене з гуглувідповідно придбавши долари по( наприклад як я літом 2018)зараз продати їх можна нехай по27,3 ділимо на 23,9 = 14,2 % втрата на падінні курсу17899 / 14 = 1260 грн = 1%100% = 126 000грн = відповідно у людини капітал в грн на сьогоднітак це досить великі гроші це 12 середніх ( вірячи кабміну і владі ) зарплаттобто рік життя пересічного, так от тримаючи гроші в доларі людина втратила півтора місяці роботи із середньою зарплатою в пусту. Йдеться про втрати на цей момент .Ще раз нагадую що всі цифрі умовні оскільки форумчанин не вказав який саме холодильник він втратив і по якому курсу заходив в долар .Відповідно коли Юрій_61 каже що падіння до 16 буде для нього кінцем всього , хочеться розуміти скільки місяців безкоштовно мав би працювати Юрій з його кваліфікацією щоб відбити ті втрати , або скільки місяців він буде голодувати на макаронах чи жити на вулиці коли курс впаде до 16 ( ну там чи 20 грн).ЗЫ Сімя з одного ленивого холостяка витрачає на їжу до $200 в міс, звісно харчуючись із сусіднього найближчого супермаркету , а не в ресторанахвжерти на більшу суму фізично не можу , ну хіба переходити на елітні продукти