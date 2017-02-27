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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2860286128622863

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:35

  NatiK написав:У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду.

Такі дані повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук у Facebook.
:-)

Хух, можна видихнути, опа, видається, не тільки у нас?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:42

Насчет диждитализации, отрывок из интервью дурачка, которого министром диджитализации назначили:

Зображення

Это при том, что в любом университете мира в первой же лекции по кибербезопасности вспоминают Украину...
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:Тогда понятно, чё так Зеленский по всем вопросам сразу уступает россиянам.


А в чем уступки особенные ?
Обычный переговорный торг.
Вряд ли кто то на полном серьезе верил, что будет контракт на транзит на 20 лет по 100 миллиардов в год с увеличенной в пять раз ценой транзита. Больше того перспектива, что через 3-5 лет наша ГТС как транзитер особо никому не будет нужна, так и осталась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:55

  flyman написав:
  vovan_prm написав:
  freeze написав:Возможно Трамп обладает в силу специфики работы большими знаниями, поэтому и не верит.

Возможно.
А возможно он просто идиот.
Проверить мы точно не сможем.

Тобто там лохторат умніше наших Долярчиків з Гривнятками?

Умные люди - они разные.
Идиоты - везде одинаковые.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:58

  yama написав:
Долярчик йдеться про інше
не поленюсь та порахую самому цікаво
хтось з форумчан сказав що втратив на падінні курсу долара відносно гривні
один холодильник це грубо далі всі розрахунки приблизні
17899грн...
Подробнее на 27.UA
27.ua/shop/kholodilniki/ просто перше посилання в мене з гуглу
відповідно придбавши долари по 27,3 ( наприклад як я літом 2018)
зараз продати їх можна нехай по 23,9
27,3 ділимо на 23,9 = 14,2 % втрата на падінні курсу
17899 / 14 = 1260 грн = 1%
100% = 126 000грн = відповідно у людини капітал в грн на сьогодні
так це досить великі гроші це 12 середніх ( вірячи кабміну і владі ) зарплат
тобто рік життя пересічного, так от тримаючи гроші в доларі людина втратила півтора місяці роботи із середньою зарплатою в пусту. Йдеться про втрати на цей момент .
Ще раз нагадую що всі цифрі умовні оскільки форумчанин не вказав який саме холодильник він втратив і по якому курсу заходив в долар .
Відповідно коли Юрій_61 каже що падіння до 16 буде для нього кінцем всього , хочеться розуміти скільки місяців безкоштовно мав би працювати Юрій з його кваліфікацією щоб відбити ті втрати , або скільки місяців він буде голодувати на макаронах чи жити на вулиці коли курс впаде до 16 ( ну там чи 20 грн).

ЗЫ Сімя з одного ленивого холостяка витрачає на їжу до $200 в міс, звісно харчуючись із сусіднього найближчого супермаркету , а не в ресторанах :oops: вжерти на більшу суму фізично не можу , ну хіба переходити на елітні продукти

При Порошенковському очищенні БСУ втрати були десь 20..25%, і на депозитах виходив в нуль 39 місяців.
От не розумію скиглення тепер, ну недоотримали зараз трохи. Але як можна говорити "втрачає по холодильнику пересічний"? Це хіба несповна розуму.

П.с.
Розрахунки в $$
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:01

  she_ne_investor написав:
  zzzzzz написав:Ага, и падение потребления металла на 11% внутри страны это тоже мировой тренд)))

Ніфіга ти, дядя Фьодор, не понімаіш.
Ми будемо IT-галузь розвивати, там ніякого металу не треба, гроші просто з повітря. Тільки обкласти айтішників і всіх цих ФОПів податками і все - зразу купа бабла... І ще ця, як її, ді-джи-та-лі-за-ція !
Метал - це теє, індустріальна економіка, во. Вчорашній день! Екологія, опять же, від нього того... А ми крокуємо в майбутнє! Все буде в смартфоні, нафіга нам метал. :mrgreen:

Ага, обкладеш податками сьогодні, а завтра вони переїдуть з сім'ями в Німеччину або Польщу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:05

  NDV написав:Насчет диждитализации, отрывок из интервью дурачка, которого министром диджитализации назначили:

Зображення

Это при том, что в любом университете мира в первой же лекции по кибербезопасности вспоминают Украину...

Ну вот в Бердянске, например, никто не парился особо как работает система отвода стоков. Лет десять, или чуть более. И правда ничего особо так и не происходило.
Результат все знают?
В Алчевске была интересная ситуация с теплоцентралями.

Вы думаете в вашем городе как-то иначе?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тогда мы идем к вам (с)
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:12

vovan_prm
Ну во Флинте, штат Мичиган парились, а результат не лучше, это людям свойственно, к сожалению.
NDV
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