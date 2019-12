Додано: Пон 02 гру, 2019 23:35

NatiK написав: У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду.



Такі дані повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук у Facebook.

Хух, можна видихнути, опа, видається, не тільки у нас? Хух, можна видихнути, опа, видається, не тільки у нас?

