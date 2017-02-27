yuri_m написав:Тогда понятно, чё так Зеленский по всем вопросам сразу уступает россиянам.
А в чем уступки особенные ? Обычный переговорный торг. Вряд ли кто то на полном серьезе верил, что будет контракт на транзит на 20 лет по 100 миллиардов в год с увеличенной в пять раз ценой транзита. Больше того перспектива, что через 3-5 лет наша ГТС как транзитер особо никому не будет нужна, так и осталась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав: Долярчик йдеться про інше не поленюсь та порахую самому цікаво хтось з форумчан сказав що втратив на падінні курсу долара відносно гривні один холодильник це грубо далі всі розрахунки приблизні 17899грн... Подробнее на 27.UA 27.ua/shop/kholodilniki/ просто перше посилання в мене з гуглу відповідно придбавши долари по 27,3 ( наприклад як я літом 2018) зараз продати їх можна нехай по 23,9 27,3 ділимо на 23,9 = 14,2 % втрата на падінні курсу 17899 / 14 = 1260 грн = 1% 100% = 126 000грн = відповідно у людини капітал в грн на сьогодні так це досить великі гроші це 12 середніх ( вірячи кабміну і владі ) зарплат тобто рік життя пересічного, так от тримаючи гроші в доларі людина втратила півтора місяці роботи із середньою зарплатою в пусту. Йдеться про втрати на цей момент . Ще раз нагадую що всі цифрі умовні оскільки форумчанин не вказав який саме холодильник він втратив і по якому курсу заходив в долар . Відповідно коли Юрій_61 каже що падіння до 16 буде для нього кінцем всього , хочеться розуміти скільки місяців безкоштовно мав би працювати Юрій з його кваліфікацією щоб відбити ті втрати , або скільки місяців він буде голодувати на макаронах чи жити на вулиці коли курс впаде до 16 ( ну там чи 20 грн).
ЗЫ Сімя з одного ленивого холостяка витрачає на їжу до $200 в міс, звісно харчуючись із сусіднього найближчого супермаркету , а не в ресторанах вжерти на більшу суму фізично не можу , ну хіба переходити на елітні продукти
При Порошенковському очищенні БСУ втрати були десь 20..25%, і на депозитах виходив в нуль 39 місяців. От не розумію скиглення тепер, ну недоотримали зараз трохи. Але як можна говорити "втрачає по холодильнику пересічний"? Це хіба несповна розуму.
П.с. Розрахунки в $$
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zzzzzz написав:Ага, и падение потребления металла на 11% внутри страны это тоже мировой тренд)))
Ніфіга ти, дядя Фьодор, не понімаіш. Ми будемо IT-галузь розвивати, там ніякого металу не треба, гроші просто з повітря. Тільки обкласти айтішників і всіх цих ФОПів податками і все - зразу купа бабла... І ще ця, як її, ді-джи-та-лі-за-ція ! Метал - це теє, індустріальна економіка, во. Вчорашній день! Екологія, опять же, від нього того... А ми крокуємо в майбутнє! Все буде в смартфоні, нафіга нам метал.
Ага, обкладеш податками сьогодні, а завтра вони переїдуть з сім'ями в Німеччину або Польщу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
NDV написав:Насчет диждитализации, отрывок из интервью дурачка, которого министром диджитализации назначили:
Это при том, что в любом университете мира в первой же лекции по кибербезопасности вспоминают Украину...
Ну вот в Бердянске, например, никто не парился особо как работает система отвода стоков. Лет десять, или чуть более. И правда ничего особо так и не происходило. Результат все знают? В Алчевске была интересная ситуация с теплоцентралями.
Вы думаете в вашем городе как-то иначе?
Тогда мы идем к вам (с)
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Аналитики американского хедж-фонда One River Asset Management отмечают парадоксальность сложившейся ситуации. "Удивительно, что в разгар нарастающего конфликта между Востоком и Западом политика западных центральных банков вынуждает западные пенсионные фонды финансировать Коммунистическую партию Китая и Кремль", — констатируют они. https://ria.ru/20191129/1561713107.html
Стою на асвальте я в лыжи обутый Толи лыжи не едут, то ли я еба..утый.