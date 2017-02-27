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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2861286228632864

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:06

  Ubah написав:
  Starikan написав:
  yama написав:
https://youtu.be/QKFqtj1-GEI?t=360
а Вы готовы к конфискации ?

Почитал комменты к ролику.
Откуда взялись эти 73% ???

Странно как-то, на канале ЗЕ количество дизлайков в этом видео примерно 15%, а на канале 24 дизлайков больше чем 60%

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prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, все с нас вытрусят, идем на 23,50
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:36

  Andrew_ написав:Ну что, все с нас вытрусят


Переведи (с)
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:39

  lrs7719 написав:
  Andrew_ написав:Ну что, все с нас вытрусят


Переведи (с)

В гривну загон полным ходом
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:51

  Andrew_ написав:
  lrs7719 написав:
  Andrew_ написав:Ну что, все с нас вытрусят


Переведи (с)

В гривну загон полным ходом


Кого? Холдеров с 500 баксов? И те которые взяли в долг у тёщи? :lol: Так они фигу получат при любом раскладе. Как впрочем и всегда.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:51

lrs7719
Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:03

Живаго объявили в международный розыск
https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=p ... &id=262074
Живите своим умом!
zzzzzz
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