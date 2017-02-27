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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 09:27
Ну что, все с нас вытрусят, идем на 23,50
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Andrew_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:36
Andrew_ написав:
Ну что, все с нас вытрусят
Переведи (с)
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lrs7719
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:39
lrs7719 написав: Andrew_ написав:
Ну что, все с нас вытрусят
Переведи (с)
В гривну загон полным ходом
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Andrew_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:51
Andrew_ написав: lrs7719 написав: Andrew_ написав:
Ну что, все с нас вытрусят
Переведи (с)
В гривну загон полным ходом
Кого? Холдеров с 500 баксов? И те которые взяли в долг у тёщи?
Так они фигу получат при любом раскладе. Как впрочем и всегда.
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lrs7719
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:51
lrs7719
Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:03
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
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- З нами з: 03.10.11
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