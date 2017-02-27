Додано: Вів 03 гру, 2019 10:54

yuri_m написав: Andrew_ написав: В гривну загон полным ходом В гривну загон полным ходом

Как только самый последний Долярчик уверует в неукротимую силу гривны - так сразу и полетим ясным соколом к 40! И судя по тому, что даже самые стойкие уже мечутся сливать или не сливать валюту "пака не стала па 20", то процесс уже в финальной стадии загона. До середины января еще придавят "лохторат" на праздниках, а потом только вверх! За октябрь недоимка налогов 10%, за ноябрь 19%, за декабрь жoпа будет еще глубже... А ведь еще надо будет гасить долги по выполненным за первое полугодие работам! Коммерсы-то объемы выполнили, а им финанс "временно прекратили до выяснения". Вот этот весь ком и покатится после праздников... Как только самый последнийуверует в неукротимую силу гривны - так сразу и полетим ясным соколом к 40!И судя по тому, что даже самые стойкие уже мечутся сливать или не сливать валюту "пака не стала па 20", то процесс уже в финальной стадии загона. До середины января еще придавят "лохторат" на праздниках, а потом только вверх! За октябрь недоимка налогов 10%, за ноябрь 19%, за декабрь жoпа будет еще глубже... А ведь еще надо будет гасить долги по выполненным за первое полугодие работам! Коммерсы-то объемы выполнили, а им финанс "временно прекратили до выяснения". Вот этот весь ком и покатится после праздников...

"Гривнепатриотам" укрепляж не даёт ничего. Ведь цены в магазинах (даже на импорт) растут!"Доллароматрасники" сократили траты до минимума, ибо "дурных нема".Итого: укрепляж не дал выигрыша пересичным, которые живут от зарплаты до зарплаты (гривневой) т.к. цены не снизились пропорционально курсу, да ещё и различные бюджетные выплаты начали придерживать из-за дефицита ликвидности. Но и "жирные коты" придерживают котлеты "до лучших времен".Поэтому "реальный сектор" сокращается, а "гривнепирамида" - растёт (ибо даёт доход больше, чем большинство видов бизнесов).Думаю, не долго осталось.Ходил по магазинам (как и все, на верно), на "чёрных выходных".Большие ТЦ шевелятся (чем больше - тем теснее). Но тоже в основном в продуктовых отделах. Одежда, детские товары, ювелирка - как-то пусто. Продавцов больше, чем покупателей.А простая розница цепляется за ноги со слезами на глазах, и не отпускает без покупок.И это "черная пятница".Ну ладно, ещё немного вытащит "новый год". Там пипл займёт, возьмёт кредит, СДАСТ ДОЛЛАРЫ, но "отметит".Но сразу после НГ вангую депрессию, падение выручки, и всего что с этим связано.Уже сейчас заметно, что пипл тратит деньги "скрипя зубами". А после НГ вообще видно перейдут в режим жесткой экономии