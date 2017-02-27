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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:28
Alex2007 написав: asti написав: дарий написав:
Кому надо - знают.
В том то и дело, что это никому особо не надо//)
В том то и дело, что это очень важно, чьи же это зеленые деньги заполонили страну.
Скажите, вам очень важно знать, продавая квартиру или машину, на какие деньги она куплена? Думаю, не очень, лишь бы деньги были настоящие. Так и тут.
Это мы здесь в Украине в лёгком шоке, что к нам откуда ни возьмись упало на головы 4 миллиарда долларов! А для западных инвестфондов, которые управляют триллионами эти 4 миллиарда - просто пыль... Ну решили они вложиться к нам, рискнули одной тысячной, что такого??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:39
Вітаюсь со всіма!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157
01.08.19 13599,32 25,272981 -0,368830
01.09.19 15110,41 24,719826 -0,553155
01.10.19 16794,43 24,843253 0,123426
01.11.19 15415,47 24,315096 -0,528156
СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця, на 2,13 відсотка. А це вже більше, ніж дають депозіти по гривні в банках за місяц.
В листопаді 2017 СередньоМісячна росла, а ось в листопаді 2018 як і цього року падала.
Оберти чуттєво ВПАЛИ по відношенню до попереднього місяця і це вперше за останні 3 роки.
Щось економіка почала гальмувати
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:43
Andrew_ написав:
В гривну загон полным ходом
Как только самый последний Долярчик
уверует в неукротимую силу гривны - так сразу и полетим ясным соколом к 40!
И судя по тому, что даже самые стойкие уже мечутся сливать или не сливать валюту "пака не стала па 20", то процесс уже в финальной стадии загона. До середины января еще придавят "лохторат" на праздниках, а потом только вверх! За октябрь недоимка налогов 10%, за ноябрь 19%, за декабрь жoпа будет еще глубже... А ведь еще надо будет гасить долги по выполненным за первое полугодие работам! Коммерсы-то объемы выполнили, а им финанс "временно прекратили до выяснения". Вот этот весь ком и покатится после праздников...
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:48
Ubah написав: Starikan написав:
Почитал комменты к ролику.
Откуда взялись эти 73% ???
Странно как-то, на канале ЗЕ количество дизлайков в этом видео примерно 15%, а на канале 24 дизлайков больше чем 60%
Лайки и дизлайки были на избирательном участке. У Петра такая сеть ботов, что он во всех онлайн голосовалках с отрывом в 2 раза выигрывал.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:50
zzzzzz написав:lrs7719
Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))
Как дела с таможней? Начали борьбу и все просто перестали возить ?
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:50
.... а як це так?
- чорна п'ятниця минула!
- супермаркети/торгаші - як і КОЖНОГО РОКУ, міняють гривню на доляри, а курсу "вшиско єдно"!
- навіть, навпаки - гривня зміцнюється!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:54
yuri_m написав: Andrew_ написав:
В гривну загон полным ходом
Как только самый последний Долярчик
уверует в неукротимую силу гривны - так сразу и полетим ясным соколом к 40!
И судя по тому, что даже самые стойкие уже мечутся сливать или не сливать валюту "пака не стала па 20", то процесс уже в финальной стадии загона. До середины января еще придавят "лохторат" на праздниках, а потом только вверх! За октябрь недоимка налогов 10%, за ноябрь 19%, за декабрь жoпа будет еще глубже... А ведь еще надо будет гасить долги по выполненным за первое полугодие работам! Коммерсы-то объемы выполнили, а им финанс "временно прекратили до выяснения". Вот этот весь ком и покатится после праздников...
"Гривнепатриотам" укрепляж не даёт ничего. Ведь цены в магазинах (даже на импорт) растут!
"Доллароматрасники" сократили траты до минимума, ибо "дурных нема".
Итого: укрепляж не дал выигрыша пересичным, которые живут от зарплаты до зарплаты (гривневой) т.к. цены не снизились пропорционально курсу, да ещё и различные бюджетные выплаты начали придерживать из-за дефицита ликвидности. Но и "жирные коты" придерживают котлеты "до лучших времен".
Поэтому "реальный сектор" сокращается, а "гривнепирамида" - растёт (ибо даёт доход больше, чем большинство видов бизнесов).
Думаю, не долго осталось.
Ходил по магазинам (как и все, на верно), на "чёрных выходных".
Большие ТЦ шевелятся (чем больше - тем теснее). Но тоже в основном в продуктовых отделах. Одежда, детские товары, ювелирка - как-то пусто. Продавцов больше, чем покупателей.
А простая розница цепляется за ноги со слезами на глазах, и не отпускает без покупок.
И это "черная пятница".
Ну ладно, ещё немного вытащит "новый год". Там пипл займёт, возьмёт кредит, СДАСТ ДОЛЛАРЫ, но "отметит".
Но сразу после НГ вангую депрессию, падение выручки, и всего что с этим связано.
Уже сейчас заметно, что пипл тратит деньги "скрипя зубами". А после НГ вообще видно перейдут в режим жесткой экономии
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 03 гру, 2019 11:00, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:55
Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:03
Вкладчик1234
Допустим, не всё так однозначно - не на всё цены растут, и импорт таки можно купить дешевле, особенно всякий серый. Но в целом есть ощущение, что и бизнес и люди "ужимаются". Кода бизнес сокращает зряплату или людей, курс 24 им уже не кажется столь важным. По идее, сейчас должен быть предпраздничный пик активности
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:05
Вкладчик1234 написав: yuri_m написав: Andrew_ написав:
В гривну загон полным ходом
Как только самый последний Долярчик
уверует в неукротимую силу гривны - так сразу и полетим ясным соколом к 40!
И судя по тому, что даже самые стойкие уже мечутся сливать или не сливать валюту "пака не стала па 20", то процесс уже в финальной стадии загона. До середины января еще придавят "лохторат" на праздниках, а потом только вверх! За октябрь недоимка налогов 10%, за ноябрь 19%, за декабрь жoпа будет еще глубже... А ведь еще надо будет гасить долги по выполненным за первое полугодие работам! Коммерсы-то объемы выполнили, а им финанс "временно прекратили до выяснения". Вот этот весь ком и покатится после праздников...
"Гривнепатриотам" укрепляж не даёт ничего. Ведь цены в магазинах (даже на импорт) растут!
"Доллароматрасники" сократили траты до минимума, ибо "дурных нема".
Итого: укрепляж не дал выигрыша пересичным, которые живут от зарплаты до зарплаты (гривневой) т.к. цены не снизились пропорционально курсу, да ещё и различные бюджетные выплаты начали придерживать из-за дефицита ликвидности. Но и "жирные коты" придерживают котлеты "до лучших времен".
Цены растут , расстаможка большая или задержка. Эскобар перестал возить. Он живой , живёт в каждом из нас
Нет поступлений бюджет с таможни, потому что никто не возит.
Если за клоуна многие проголосовали , то пора смеяться ?
Дубилет и все остальные - каста по развалу страны ! Мы должны создать Майдан
.
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