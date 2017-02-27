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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2864286528662867>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:07

proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:lrs7719
Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))


Как дела с таможней? Начали борьбу и все просто перестали возить ?


Уже думают не поменять ли Нефедова, явно что то идет не так.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:08

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:08

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Більшість людей взагалі не розуміють (навіть тут) , що робиться.
Хоча недовиконання бюджету в тому числі через курс, але ж і через падіння виробництва і похідних із тим речей.
Насправді останній місяць цього року вирішальний для майбутнього.
Як пройдуть переговори по транзиту (для х.а - заплатити щось Украіні - це як червоне для бика)!
Похідною від цього - є можливі домовленості по Лднр.
А міжнародним інвесторам втратити тисячні капіталу, це як укус комара.
Тому наш ринок і не наш тільки просто долька портфелю. Ризикового.
А уряду прихід грошей на руку, а падіння курсу - не зовсім. Ім треба протягнути пікові виплати по боргу і дочекатися МВФ.
Але як з Бєнею пррішають???
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:12

  freeze написав:
proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:lrs7719
Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))


Как дела с таможней? Начали борьбу и все просто перестали возить ?


Уже думают не поменять ли Нефедова, явно что то идет не так.


Зачем возить, если не дают возить? Если расстаможить, то никто брать не будет на 40% дороже .

Понятно, что все перестали возить. Ибо это садомазохизм, возить то что не разрешают .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Зачем возить, если не дают возить? Если расстаможить, то никто брать не будет на 40% дороже .

Понятно, что все перестали возить. Ибо это садомазохизм, возить то что не разрешают .

А можно поподробнее? Расстаможка у нас более 50% (ну как бы на 40% больше + откат какой то таможенникам)?
Мда, хавайте сами свой бред..!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:17

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Деньгами от ОВГЗ затыкают громадную дыру в бюджете.
Кстати, на этой неделе увеличили привлечение 4х-леток именно по этой причине.
И чем дальше, тем больше будут стараться привлечь. Т.к. затыкать больше нечем.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать.

Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:20

  yuri_m написав:
  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!

Вот-вот, плюсую! Вы то же, что и я, написали, но раньше и гораздо полнее. Респект!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:А можно поподробнее? Расстаможка у нас более 50% (ну как бы на 40% больше + откат какой то таможенникам)?
Мда, хавайте сами свой бред..!

Наверное имелось в виду 20% пошлина на эту группу товаров плюс 20% ввозной НДС.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:20

  Vlad442 написав:
  yuri_m написав:Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать.

Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?


Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.
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