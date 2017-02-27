Додано: Вів 03 гру, 2019 11:08

Vlad442 написав: Можно вопрос?

Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?

Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.

Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"? Можно вопрос?Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!