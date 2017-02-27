Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38

Vlad442 написав: Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами? Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?

Скажу даже больше - таких дыр и 10 месяцев назад не было! Сравните объемы привлечения за весь 2018, а заодно и за первые 3 месяца 2019 года с тем, сколько начали занимать после смены власти. Ребята тупо гребут в долг под любые проценты, поскольку больше ничего делать не умеют! Ведь у руля страны встали или абсолютно далекие от экономики люди, или бывшие сотрудники Коломойского. А как работал Беня и компания помните? Правильно, тупо высасывали деньги у населения на депозиты и у НБУ на рефинанс, и потом всё это переводил в оффшоры. Т.е. по простой схеме "взять и украсть". Ну и как такой контингент может развивать экономику? Да никак! Наоборот кошмарят бизнес в стиле 90-х. Вот она и валится ударными темпами. А чтобы народ раньше времени не начал бузить, через ОВГЗ набирают кредиты и этими деньгами затыкают рты электорату. Вы даже не можете себе представить масштабы надвигающегося пи..деца!