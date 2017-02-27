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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2864286528662867

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:23

  yuri_m написав:
  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!

Не совсем. При Януковиче НБУ держал гривну, а теперь доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25

  Искатель написав:
  yuri_m написав:
  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!

Вот-вот, плюсую! Вы то же, что и я, написали, но раньше и гораздо полнее. Респект!

Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики.
Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30

  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:Зачем возить, если не дают возить? Если расстаможить, то никто брать не будет на 40% дороже .

Понятно, что все перестали возить. Ибо это садомазохизм, возить то что не разрешают .

А можно поподробнее? Расстаможка у нас более 50% (ну как бы на 40% больше + откат какой то таможенникам)?
Мда, хавайте сами свой бред..!

НДС 20 сверху ещё 10% = 33%

Я написал 40, а нет 50%. Вы должны что-то оставить себе + страховка от себя +5% минимум
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:31

  Vlad442 написав:
  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики.
Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.


Кстати, о Нацбанке: вчера выкупили 43,3 млн. долларов. Сегодня с утра уже взяли тридцатку по 23,93.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:32

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
А можно встречный вопрос, зачем Америка, крупнейшая и сильнейшая экономика мира заняла уже 20 трюликов баксов, не подскажете?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:35

  Vlad442 написав:
  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.
Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса.
Да будет вам известно, в ОВГЗ зашло 4 ярда зелени, НБУ выкупил 5... Какие вопросы к НБУ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38

  Vlad442 написав:Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?

Скажу даже больше - таких дыр и 10 месяцев назад не было! Сравните объемы привлечения за весь 2018, а заодно и за первые 3 месяца 2019 года с тем, сколько начали занимать после смены власти. Ребята тупо гребут в долг под любые проценты, поскольку больше ничего делать не умеют! Ведь у руля страны встали или абсолютно далекие от экономики люди, или бывшие сотрудники Коломойского. А как работал Беня и компания помните? Правильно, тупо высасывали деньги у населения на депозиты и у НБУ на рефинанс, и потом всё это переводил в оффшоры. Т.е. по простой схеме "взять и украсть". Ну и как такой контингент может развивать экономику? Да никак! Наоборот кошмарят бизнес в стиле 90-х. Вот она и валится ударными темпами. А чтобы народ раньше времени не начал бузить, через ОВГЗ набирают кредиты и этими деньгами затыкают рты электорату. Вы даже не можете себе представить масштабы надвигающегося пи..деца!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:40

  Искатель написав:
  Vlad442 написав:
  yuri_m написав:Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать.

Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?


Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Нет.
Курс был 25-26 были поступления, при 24 резко их нету . В Казахстан можно возить.
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