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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2864286528662867

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:23

  yuri_m написав:
  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!

Не совсем. При Януковиче НБУ держал гривну, а теперь доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25

  Искатель написав:
  yuri_m написав:
  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!

Вот-вот, плюсую! Вы то же, что и я, написали, но раньше и гораздо полнее. Респект!

Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики.
Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30

  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:Зачем возить, если не дают возить? Если расстаможить, то никто брать не будет на 40% дороже .

Понятно, что все перестали возить. Ибо это садомазохизм, возить то что не разрешают .

А можно поподробнее? Расстаможка у нас более 50% (ну как бы на 40% больше + откат какой то таможенникам)?
Мда, хавайте сами свой бред..!

НДС 20 сверху ещё 10% = 33%

Я написал 40, а нет 50%. Вы должны что-то оставить себе + страховка от себя +5% минимум
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:31

  Vlad442 написав:
  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики.
Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.


Кстати, о Нацбанке: вчера выкупили 43,3 млн. долларов. Сегодня с утра уже взяли тридцатку по 23,93.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:32

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
А можно встречный вопрос, зачем Америка, крупнейшая и сильнейшая экономика мира заняла уже 20 трюликов баксов, не подскажете?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:35

  Vlad442 написав:
  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.
Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса.
Да будет вам известно, в ОВГЗ зашло 4 ярда зелени, НБУ выкупил 5... Какие вопросы к НБУ?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38

  Vlad442 написав:Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?

Скажу даже больше - таких дыр и 10 месяцев назад не было! Сравните объемы привлечения за весь 2018, а заодно и за первые 3 месяца 2019 года с тем, сколько начали занимать после смены власти. Ребята тупо гребут в долг под любые проценты, поскольку больше ничего делать не умеют! Ведь у руля страны встали или абсолютно далекие от экономики люди, или бывшие сотрудники Коломойского. А как работал Беня и компания помните? Правильно, тупо высасывали деньги у населения на депозиты и у НБУ на рефинанс, и потом всё это переводил в оффшоры. Т.е. по простой схеме "взять и украсть". Ну и как такой контингент может развивать экономику? Да никак! Наоборот кошмарят бизнес в стиле 90-х. Вот она и валится ударными темпами. А чтобы народ раньше времени не начал бузить, через ОВГЗ набирают кредиты и этими деньгами затыкают рты электорату. Вы даже не можете себе представить масштабы надвигающегося пи..деца!
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