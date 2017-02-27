Vlad442 написав:Можно вопрос? Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги? Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться. Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!
Не совсем. При Януковиче НБУ держал гривну, а теперь доллар.
Vlad442 написав:Можно вопрос? Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги? Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться. Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!
Вот-вот, плюсую! Вы то же, что и я, написали, но раньше и гораздо полнее. Респект!
Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.
Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики. Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.
Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.
Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики. Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.
Кстати, о Нацбанке: вчера выкупили 43,3 млн. долларов. Сегодня с утра уже взяли тридцатку по 23,93.
Vlad442 написав:Можно вопрос? Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги? Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться. Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
А можно встречный вопрос, зачем Америка, крупнейшая и сильнейшая экономика мира заняла уже 20 трюликов баксов, не подскажете?
Vlad442 написав:Два года назад не было бюджетных дыр. Откуда они появились, чтобы их нужно затыкать такими суммами?
Скажу даже больше - таких дыр и 10 месяцев назад не было! Сравните объемы привлечения за весь 2018, а заодно и за первые 3 месяца 2019 года с тем, сколько начали занимать после смены власти. Ребята тупо гребут в долг под любые проценты, поскольку больше ничего делать не умеют! Ведь у руля страны встали или абсолютно далекие от экономики люди, или бывшие сотрудники Коломойского. А как работал Беня и компания помните? Правильно, тупо высасывали деньги у населения на депозиты и у НБУ на рефинанс, и потом всё это переводил в оффшоры. Т.е. по простой схеме "взять и украсть". Ну и как такой контингент может развивать экономику? Да никак! Наоборот кошмарят бизнес в стиле 90-х. Вот она и валится ударными темпами. А чтобы народ раньше времени не начал бузить, через ОВГЗ набирают кредиты и этими деньгами затыкают рты электорату. Вы даже не можете себе представить масштабы надвигающегося пи..деца!