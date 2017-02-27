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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:56
Investor_33 написав:
А преступлением от НБУ эти люди называют свой влёт, т.к. сидят поуши в дорогом баксе...
Давайте вспомним это пост, когда капиталы ломанутся на выход, как в 08 и 14. Кто поближе к кормушке, поменяет по низкому курсу, а потом ЗВР закончится, курс взлетит, дефолт, все спишут на форс-мажор. Может это будет не в этом и не в следующем году, но если занимают чтобы проесть, то сколько веревочке не виться...
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Vlad442
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:56
Vlad442 написав:
Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.
Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.
Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?
Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.
Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда.
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Сибарит
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:00
yuri_m написав: Вело написав:
Не совсем. При Януковиче НБУ держал гривну, а теперь доллар.
При Януковиче братва выводила ворованное за границу, но зарабатывала на дутом НДС в гривнах. Поэтому им выгоднее было держать курс 8, хотя по всем параметрам он должен был быть около 10 к концу 2013 года. Сейчас же принята другая схема: аномальным снижением курса доллара давят весь экспорт в стране, чтобы повторить ситуацию 2008-2009 и 2014-2015 годов. Т.е. эти ребята работают по сути сейчас не сами по себе, а на внешнего заказчика. Он дал им заказ обанкротить или очень сильно завалить экономику Украины. И тут вариантов, кто заказал, не так уж и много...
Позвольте, ребята препятствуют снижению курса доллара. Возьмите листочек и нарисуйте, раз вам не удаётся это представить в уме.
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Вело
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:04
Сибарит написав: Vlad442 написав:
Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.
Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.
Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?
Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.
Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда.
Интересно, сколько выпущенных овгз находятся под залогом в кредит ? НБУ разрешил полностью выдавать маржинальные кредиты
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:04
Vlad442 написав: asti написав: Vlad442 написав:
Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса.
Да будет вам известно, в ОВГЗ зашло 4 ярда зелени, НБУ выкупил 5... Какие вопросы к НБУ?
Значит курс 24 экономически обоснован?
НБУ обязан выкупать весть доллар, зашедший под ОВГЗ, потому что это спекулятивные деньги, которые сегодня зашли, завтра вышли. Эти доллары нельзя проесть или положить в свой карман.
Экономически обоснованный курс на сейчас 22,5 и только перманентное вмешательство НБУ в виде постоянного выкупа 10-15% рынка удерживает курс на уровнях близких к 24...
Ещё раз напишу специально для вас: в ОВГЗ зашло ЧЕТЫРЕ миллиарда долларов, а НБУ выкупил ПЯТЬ!!! Дошло?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:05
Vlad442 написав: asti написав:
Значит курс 24 экономически обоснован? Если при этом курсе можно выкупать 1 миллиард денег с превышения захода реальных денег над выходом. Почему тогда такого курса не было в 16-18?
Или у нас экономика за год так стартовала? Экспорт?
НБУ обязан выкупать весть доллар, зашедший под ОВГЗ, потому что это спекулятивные деньги, которые сегодня зашли, завтра вышли. Эти доллары нельзя проесть или положить в свой карман.
А почему в 2000-м курс был 5.60, а потом 8 лет был ниже?
Слишком резкий рост приводит к коррекции.
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Вело
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:06
Думаю, основная причина укрепления гривны, это то, что дело идёт к окончанию войны.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:08
Сибарит написав: Vlad442 написав:
Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.
Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.
Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?
Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.
Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда.
Я не экономический гуру. У меня сложилось некоторое впечатление, но всегда может быть другое объяснение. Мне написали, что занимают, чтобы проесть. Тогда это преступление. Если у вас есть другое логичное объяснение, напишите, пожалуйста.
Я не пытаюсь критиковать политиков. ОВГЗ начались еще до 73%. Сейчас я вижу поезд, несущийся к мосту, которого нет. Машинист (МВФ) сошел еще на прошлой станции. Пассажиры сидят и спокойно пьют чай, даже радуются, что поезд быстро едет. Мне непонятно, только я один это вижу, или на самом деле мост отремонтировали и все идет по плану.
Я действительно задал вопрос, потому что надеюсь, что есть ответ и мое впечатление, как далекого от финансов обывателя, неверно.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:10
Вело написав:
Позвольте, ребята препятствуют снижению курса доллара. Возьмите листочек и нарисуйте, раз вам не удаётся это представить в уме.
Чтобы сравнить "было 26.50" и "стало 24", листочек не нужен.
Если бы они хотели удержать экономически обоснованный курс доллара, то просто не привлекали бы такие огромные суммы в ОВГЗ, а развивали бы экспорт! А так наблюдаем просто экономический нонсенс: курс нацвалюты стремительно растет при обвальном падении экспорта. Такое бывает только в двух случаях - либо искусственно выкачивают ликвидность из реальной экономики по образцу Ющенко начала 2000 годов, либо же сознательно загоняют страну в дефолт. Выбирайте сами, что больше нравится...
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:11
Вело написав:
Думаю, основная причина укрепления гривны, это то, что дело идёт к окончанию войны.
Какой войны?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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