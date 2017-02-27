Додано: Вів 03 гру, 2019 12:08

Сибарит написав: Vlad442 написав: Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины. Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.

Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.

Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.

Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?



Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.

Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда. Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда.

Я не экономический гуру. У меня сложилось некоторое впечатление, но всегда может быть другое объяснение. Мне написали, что занимают, чтобы проесть. Тогда это преступление. Если у вас есть другое логичное объяснение, напишите, пожалуйста.Я не пытаюсь критиковать политиков. ОВГЗ начались еще до 73%. Сейчас я вижу поезд, несущийся к мосту, которого нет. Машинист (МВФ) сошел еще на прошлой станции. Пассажиры сидят и спокойно пьют чай, даже радуются, что поезд быстро едет. Мне непонятно, только я один это вижу, или на самом деле мост отремонтировали и все идет по плану.Я действительно задал вопрос, потому что надеюсь, что есть ответ и мое впечатление, как далекого от финансов обывателя, неверно.