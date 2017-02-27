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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:15
Тут просто важно как эти деньги будут выходить назад в валюту.
В зависимости от "типа нерезидента", могут быть разные типы обратного выхода.
Либо вообще не выходить в валюту назад, если это при определенных обстоятельствах первый (завели деньги на землю или приватизацию) или четвертый тип (посадили "Эскобара", а деньги стали "наши" )
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:21
Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.12.2019........................2393,6678
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия и простояли без малейшего движения до 11-30. Потом натужно приподнялись на копейку и снова остановились. Вчера торги казались вялыми, но сегодня оказалось, что это была динамика
НБУ вчера план перевыполнил, выкупив более 43 млн. Учитывая отсутствие на торгах динамики, можно утверждать, что держать курс стали более жестко.
Коррсчета существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов, интервенции НБУ и впечатляющего объема инкассации после черной пятницы.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
29.11.2019
Усього, млн дол. США 407.5
Обороты средненькие, но для пятницы сойдет. Чистый спрос оказался невысок - около 330 млн.
Проигнорировать ответ и повторно задать тот же провокационный вопрос - тоже известный и очень примитивный способ манипуляции.
НБУ, если Вас интересуют государственные деньги, выдает рефинанс под бумаги только банкам. Нерезам не светит.
Монетарные показатели таковы, что свободных безналичных денег в обращении (их всего около 50 млрд.) не позволит нерезам выйти из ОВГЗ по придуманной Вами схеме. Если даже эмитируют, досрочный выход будет по значительно менее привлекательному курсу.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можна під іншим кутом подивитися. Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно. Продажі авто рекордні, наприклад.
Невиконання плану митницею, мабуть, пов'язане більше з руйнуванням схем, в яких хоч мінімум якийсь платили, а зараз не розмитнюють нічого.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вообще-то Беня еще до выборов обещал дефолт) и это как раз в его стиле а ля хуцпа: нарушить все неписанные законы и нагло кинуть, потому что может. Так что, все-таки дефолт.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс должен соответствовать торговому балансу, который у нас в минусе, это фундамент
баланс финансовых операций - это краткосрочные инвестиции которые меняют направление как ветер, и задача НБУ такие перепады сглаживать
при любом форс-мажоре, а его вероятность этой зимой очень высока, все станут на выход и валюты на всех не хватит, а учитывая что ее вывод зачем-то максимально упростили - можеть быть очень больно в итоге
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