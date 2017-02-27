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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2867286828692870>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 385
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
19
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vlad442 написав:Мне непонятно, только я один это вижу, или на самом деле мост отремонтировали и все идет по плану.


мост собираются строить по мере движения поезда прямо на ходу перед собой ))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:15

  asti написав:
  Alex2007 написав:
  asti написав:В том то и дело, что это никому особо не надо//)
В том то и дело, что это очень важно, чьи же это зеленые деньги заполонили страну.
Скажите, вам очень важно знать, продавая квартиру или машину, на какие деньги она куплена? Думаю, не очень, лишь бы деньги были настоящие. Так и тут.
Это мы здесь в Украине в лёгком шоке, что к нам откуда ни возьмись упало на головы 4 миллиарда долларов! А для западных инвестфондов, которые управляют триллионами эти 4 миллиарда - просто пыль... Ну решили они вложиться к нам, рискнули одной тысячной, что такого??!


Тут просто важно как эти деньги будут выходить назад в валюту.
В зависимости от "типа нерезидента", могут быть разные типы обратного выхода.
Либо вообще не выходить в валюту назад, если это при определенных обстоятельствах первый (завели деньги на землю или приватизацию) или четвертый тип (посадили "Эскобара", а деньги стали "наши" :lol: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:21

  yuri_m написав:
  Вело написав:Позвольте, ребята препятствуют снижению курса доллара. Возьмите листочек и нарисуйте, раз вам не удаётся это представить в уме.

Чтобы сравнить "было 26.50" и "стало 24", листочек не нужен. :mrgreen: Если бы они хотели удержать экономически обоснованный курс доллара, то просто не привлекали бы такие огромные суммы в ОВГЗ, а развивали бы экспорт! А так наблюдаем просто экономический нонсенс: курс нацвалюты стремительно растет при обвальном падении экспорта. Такое бывает только в двух случаях - либо искусственно выкачивают ликвидность из реальной экономики по образцу Ющенко начала 2000 годов, либо же сознательно загоняют страну в дефолт. Выбирайте сами, что больше нравится...

Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.12.2019........................2393,6678
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия и простояли без малейшего движения до 11-30. Потом натужно приподнялись на копейку и снова остановились. Вчера торги казались вялыми, но сегодня оказалось, что это была динамика :)
НБУ вчера план перевыполнил, выкупив более 43 млн. Учитывая отсутствие на торгах динамики, можно утверждать, что держать курс стали более жестко.
Коррсчета существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов, интервенции НБУ и впечатляющего объема инкассации после черной пятницы.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
29.11.2019
Усього, млн дол. США 407.5
Обороты средненькие, но для пятницы сойдет. Чистый спрос оказался невысок - около 330 млн.

  Vlad442 написав:Я действительно задал вопрос

Проигнорировать ответ и повторно задать тот же провокационный вопрос - тоже известный и очень примитивный способ манипуляции.

  proftpd66 написав:Интересно, сколько выпущенных овгз находятся под залогом в кредит ?

НБУ, если Вас интересуют государственные деньги, выдает рефинанс под бумаги только банкам. Нерезам не светит.
Монетарные показатели таковы, что свободных безналичных денег в обращении (их всего около 50 млрд.) не позволит нерезам выйти из ОВГЗ по придуманной Вами схеме. Если даже эмитируют, досрочный выход будет по значительно менее привлекательному курсу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.

Почему не вернулся в 16-18? Что, раньше не догадывались, что так можно?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Проигнорировать ответ и повторно задать тот же провокационный вопрос - тоже известный и очень примитивный способ манипуляции.

Извините, если пропустил. Напомните, где было объяснение того, что происходит, помимо негативных сценариев?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Можна під іншим кутом подивитися. Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно. Продажі авто рекордні, наприклад.
Невиконання плану митницею, мабуть, пов'язане більше з руйнуванням схем, в яких хоч мінімум якийсь платили, а зараз не розмитнюють нічого.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообще-то Беня еще до выборов обещал дефолт) и это как раз в его стиле а ля хуцпа: нарушить все неписанные законы и нагло кинуть, потому что может. Так что, все-таки дефолт.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.


курс должен соответствовать торговому балансу, который у нас в минусе, это фундамент

баланс финансовых операций - это краткосрочные инвестиции которые меняют направление как ветер, и задача НБУ такие перепады сглаживать

при любом форс-мажоре, а его вероятность этой зимой очень высока, все станут на выход и валюты на всех не хватит, а учитывая что ее вывод зачем-то максимально упростили - можеть быть очень больно в итоге
Alex6
 
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