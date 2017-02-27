Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27

Vlad442 написав: Я действительно задал вопрос Я действительно задал вопрос

proftpd66 написав: Интересно, сколько выпущенных овгз находятся под залогом в кредит ? Интересно, сколько выпущенных овгз находятся под залогом в кредит ?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0003.12.2019........................Гривна укрепилась на 2 копейки.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия и простояли без малейшего движения до 11-30. Потом натужно приподнялись на копейку и снова остановились. Вчера торги казались вялыми, но сегодня оказалось, что это была динамикаНБУ вчера план перевыполнил, выкупив более 43 млн. Учитывая отсутствие на торгах динамики, можно утверждать, что держать курс стали более жестко.Коррсчета существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов, интервенции НБУ и впечатляющего объема инкассации после черной пятницы.Продаж валюти на міжбанківському ринку29.11.2019Усього, млн дол. США 407.5Обороты средненькие, но для пятницы сойдет. Чистый спрос оказался невысок - около 330 млн.Проигнорировать ответ и повторно задать тот же провокационный вопрос - тоже известный и очень примитивный способ манипуляции.НБУ, если Вас интересуют государственные деньги, выдает рефинанс под бумаги только банкам. Нерезам не светит.Монетарные показатели таковы, что свободных безналичных денег в обращении (их всего около 50 млрд.) не позволит нерезам выйти из ОВГЗ по придуманной Вами схеме. Если даже эмитируют, досрочный выход будет по значительно менее привлекательному курсу.