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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2867286828692870

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 385
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
19
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:искусственно выкачивают ликвидность из реальной экономики по образцу Ющенко начала 2000 годов


очевидно что это, в преднамеренный дефолт не верю
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vcuss написав:Вообще-то Беня еще до выборов обещал дефолт)


не обещал, просто сожалет что тогда на него не пошли хотя имели на то все остнования
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:50

  Alex6 написав:
  vcuss написав:Вообще-то Беня еще до выборов обещал дефолт)


не обещал, просто сожалет что тогда на него не пошли хотя имели на то все остнования


Дефолт ударит по собственникам ОВГЗ
А кто собственники это тайна!
Если это деньги известных местных олигархов то они только говорят но недопустят убытков
Если в ОВЗГ сидят деньги международных спекулянтов так они с удовольствием пойдут на долгосрочную рексрукруризацию аля нынешние варанты
Интереснийшея ситуация МВФ уехал а спрос на ОВГЗ не упал
Вывод - в ОВГЗ сидят деньги хитрых местных скоробогатьков
Курс гривны далее будет укреплятся не в цифрах суть а в текущих тенденциях
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:52

  joik написав:Интереснийшея ситуация МВФ уехал а спрос на ОВГЗ не упал
Вывод - в ОВГЗ сидят деньги хитрых местных скоробогатьков
Курс гривны далее будет укреплятся не в цифрах суть а в текущих тенденциях

Почему местных?
Возможно и "северо-восточных кураторов". Там ведь ставки упали. Логично переложить сюда.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:54

  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.

Т.е. нарастающий вал недобора налогов в бюджет Вас совсем не пугает? 10% в октябре, 19% в ноябре... Падение экспорта на 5% по итогам октября и на 8% по ноябрю... Быстро растущая задолженность по зарплатам бюджетников - уже за 3 миллиарда перевалило... Уход из Украины табачников - это еще минус 50 миллиардов налогов на следующий год... Сворачивание инвестиций в реальный сектор и бегство инвесторов из страны... Всё хорошо, я правильно Вас понял? Курс сейчас экономически правильно посчитан?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 гру, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  joik написав:Интереснийшея ситуация МВФ уехал а спрос на ОВГЗ не упал
Вывод - в ОВГЗ сидят деньги хитрых местных скоробогатьков
Курс гривны далее будет укреплятся не в цифрах суть а в текущих тенденциях

Почему местных?
Возможно и "северо-восточных кураторов". Там ведь ставки упали. Логично переложить сюда.


там взагалі в повітрі витає на повестці дня від'ємні ставки!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:02

Вкладчик1234

В том и дело что местных за такими деньгами нужен присмотр
Присмотр постоянный и инсайдерский
А зашлых все хотят обмануть ответки не будет и что то цивилизованное
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:03

  Alex6 написав:
  yuri_m написав:искусственно выкачивают ликвидность из реальной экономики по образцу Ющенко начала 2000 годов


очевидно что это, в преднамеренный дефолт не верю

Ну так Ющенко выкачивал ликвидность, чтобы своё детище гривну удержать с приличным курсом после дефолта в России в 1998 году. Тут всё понятно, престиж и всё такое. И то его до сих пор за эту методику пинают, поскольку в результате половина страны месяцами сидела без зарплаты. Или уже не помните, как по полгода задержки с выплатами были? Значит молодой еще, мама-папа за Вас отдувались тогда. А сейчас зачем выкачивать? Чтобы экономика сдохла побыстрее? Только-только выкарабкиваться из задницы 2014-2015 годов начали, и тут нате, получите обухом с размаху по голове! Налоговая же дыра в бюджете не просто так образовалась и стремительно растет. Реальный сектор экономики быстро сворачивает деятельность из-за падения спроса. И действия власти этому только помогают. Выходит цель таки дефолт? Иначе зачем сознательно гробить экономику?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:05

  Vlad442 написав:
  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.

Почему не вернулся в 16-18? Что, раньше не догадывались, что так можно?


Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил.

И откуда кстати взялась цифра "экономически обоснованного курса" = 22.5 . Можно пожалуйста экономическое обоснование в цифрах? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:14

  Вкладчик1234 написав:
  Вело написав:Думаю, основная причина укрепления гривны, это то, что дело идёт к окончанию войны.

Какой войны?


нее, не так. правильнее, к какому окончанию?
all27
 
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