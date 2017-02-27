Додано: Вів 03 гру, 2019 13:03

Alex6 написав: yuri_m написав: искусственно выкачивают ликвидность из реальной экономики по образцу Ющенко начала 2000 годов искусственно выкачивают ликвидность из реальной экономики по образцу Ющенко начала 2000 годов



очевидно что это, в преднамеренный дефолт не верю очевидно что это, в преднамеренный дефолт не верю

Ну так Ющенко выкачивал ликвидность, чтобы своё детище гривну удержать с приличным курсом после дефолта в России в 1998 году. Тут всё понятно, престиж и всё такое. И то его до сих пор за эту методику пинают, поскольку в результате половина страны месяцами сидела без зарплаты. Или уже не помните, как по полгода задержки с выплатами были? Значит молодой еще, мама-папа за Вас отдувались тогда. А сейчас зачем выкачивать? Чтобы экономика сдохла побыстрее? Только-только выкарабкиваться из задницы 2014-2015 годов начали, и тут нате, получите обухом с размаху по голове! Налоговая же дыра в бюджете не просто так образовалась и стремительно растет. Реальный сектор экономики быстро сворачивает деятельность из-за падения спроса. И действия власти этому только помогают. Выходит цель таки дефолт? Иначе зачем сознательно гробить экономику?