очевидно что это, в преднамеренный дефолт не верю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:50
Дефолт ударит по собственникам ОВГЗ
А кто собственники это тайна!
Если это деньги известных местных олигархов то они только говорят но недопустят убытков
Если в ОВЗГ сидят деньги международных спекулянтов так они с удовольствием пойдут на долгосрочную рексрукруризацию аля нынешние варанты
Интереснийшея ситуация МВФ уехал а спрос на ОВГЗ не упал
Вывод - в ОВГЗ сидят деньги хитрых местных скоробогатьков
Курс гривны далее будет укреплятся не в цифрах суть а в текущих тенденциях
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:52
Почему местных?
Возможно и "северо-восточных кураторов". Там ведь ставки упали. Логично переложить сюда.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:54
Т.е. нарастающий вал недобора налогов в бюджет Вас совсем не пугает? 10% в октябре, 19% в ноябре... Падение экспорта на 5% по итогам октября и на 8% по ноябрю... Быстро растущая задолженность по зарплатам бюджетников - уже за 3 миллиарда перевалило... Уход из Украины табачников - это еще минус 50 миллиардов налогов на следующий год... Сворачивание инвестиций в реальный сектор и бегство инвесторов из страны... Всё хорошо, я правильно Вас понял? Курс сейчас экономически правильно посчитан?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 гру, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:54
там взагалі в повітрі витає на повестці дня від'ємні ставки!
+50грн !
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:02
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В том и дело что местных за такими деньгами нужен присмотр
Присмотр постоянный и инсайдерский
А зашлых все хотят обмануть ответки не будет и что то цивилизованное
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:03
Ну так Ющенко выкачивал ликвидность, чтобы своё детище гривну удержать с приличным курсом после дефолта в России в 1998 году. Тут всё понятно, престиж и всё такое. И то его до сих пор за эту методику пинают, поскольку в результате половина страны месяцами сидела без зарплаты. Или уже не помните, как по полгода задержки с выплатами были? Значит молодой еще, мама-папа за Вас отдувались тогда. А сейчас зачем выкачивать? Чтобы экономика сдохла побыстрее? Только-только выкарабкиваться из задницы 2014-2015 годов начали, и тут нате, получите обухом с размаху по голове! Налоговая же дыра в бюджете не просто так образовалась и стремительно растет. Реальный сектор экономики быстро сворачивает деятельность из-за падения спроса. И действия власти этому только помогают. Выходит цель таки дефолт? Иначе зачем сознательно гробить экономику?
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:05
Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил.
И откуда кстати взялась цифра "экономически обоснованного курса" = 22.5 . Можно пожалуйста экономическое обоснование в цифрах?
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