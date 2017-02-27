Додано: Вів 03 гру, 2019 13:31

А почему Украина не покупает газ в Беларуси?

Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?

В Словакии же покупает

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин