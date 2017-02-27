Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.
Почему не вернулся в 16-18? Что, раньше не догадывались, что так можно?
Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил.
Внутри страны на такие объемы покупатель ровно ОДИН - НБУ. А прямой выкуп НБУ облигаций правительства это и есть эмиссия. Для внешнего же спекулятивного капитала условия создали только в этом году - февраль закон о валюте, конец мая подключение к ClearStream, июнь - отмена последних валютных ограничений типа нормы об обязательной продаже валютной выручки.
Востаннє редагувалось yp1ripe в Вів 03 гру, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Investor_33 написав:Тут с Вами не соглашусь, ОВГЗ в обращении на начало года было 756 ярдов а на вчера 807 ярдов (прирост в 51 ярд). От нерезов, да - 4 ярда, но это только начало) А преступлением от НБУ эти люди называют свой влёт, т.к. сидят поуши в дорогом баксе...
Верно. Преступление совершили папередники, когда набирали валютные кредиты под конские проценты. Сугубо потому что им хотелось тырить наши деньги из дырявого бюджета, и нужно было также подкидывать кость манюпасам для легитимизации того бордельеро. Сейчас мы всего лишь расхлебываем последствия тех бурных годов. В т.ч. в виде необходимости расплачиваться с кредиторами. Любыми средствами...
зы Кстати, насчет преступления, если бы не нацбанк с контрольными закупками в ноябре, то мы бы сейчас плавно приближилась к цели второй волны ревальвации в виде курса 22,7
Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.
Можна під іншим кутом подивитися. Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно. Продажі авто рекордні, наприклад. Невиконання плану митницею, мабуть, пов'язане більше з руйнуванням схем, в яких хоч мінімум якийсь платили, а зараз не розмитнюють нічого.
Вы противоречите сами себе. У вас одновременно "Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно" и "зараз не розмитнюють нічого". Рост импорта (по суммам) не происходит в то время когда покупательная способность рынка снижается. Стоимость жизни в стране растёт каждый месяц (коммуналка, инфляция цен и т.п.) - покупательная способность снижается на соответствующий процент. В такой ситуации происходит максимум замена составляющих импорта на более дешевые компоненты (например - хороший алкоголь на шмурдяк или европейский текстиль на китайский). Но и при этом таможенные сборы также сильно проседают. Что мы сейчас и наблюдаем.
Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси? Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ? В Словакии же покупает
Потому что Белорусь - это по факту уже и есть РФ. Подписали все документы о создании нового СССР. Какая тогда на хрен разница, у РФ или Белоруси покупать? Всё равно в нужный момент просто перекроют газ, как это уже бывало не раз. Напомнить январь 2009? Две недели без подачи газа сидели, руки нам выкручивали. А Словакия подписала "газовую хартию", и там такой беспредел не допустят. Можно купить газ и у Белоруси или РФ - но без всякой гарантии поставок. Ну и на фига тогда оно надо? Это как на выбор купить билет на автобус - можно за 10 грн в убитом наглухо, или за 50 в комфортном и новом. В первом случае будет очень дешево, но не факт, что вообще доедешь до пункта назначения. Во втором будет дороже, но точно доедешь быстро и без нервов, плюс есть еще и гарантия возврата денег в случае чего.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 гру, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси? Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ? В Словакии же покупает
Потому что Белорусь - это по факту уже и есть РФ. Подписали все документы о создании нового СССР. Какая тогда на хрен разница, у РФ или Беоруси покупать? Всё равно в нужный момент просто перекрою газ, как это уже бывало не раз. Напомнить январь 2009? Неделю без подачи газа сидели, руки нам выкручивали. А Словакия подписала "газовую хартию", и там такой беспредел не допустят. Можно купить газ и у Белоруси или РФ - но без всякой гарантии поставок. Ну и на фига тогда оно надо?
Агрумент не засчитан. Т.к. есть анекдот про "практически и теоретически" - как и в этой ситуации
Да и тем более, сейчас Нафтогаз аж из штанов выпрыгивает, чтоб купить "агрессивный" газ напрямую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин