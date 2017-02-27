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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28692870287128722873>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 385
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
19
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:21

  Alex2007 написав:
  Vlad442 написав:
  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.

Почему не вернулся в 16-18? Что, раньше не догадывались, что так можно?


Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил.

Внутри страны на такие объемы покупатель ровно ОДИН - НБУ. А прямой выкуп НБУ облигаций правительства это и есть эмиссия. Для внешнего же спекулятивного капитала условия создали только в этом году - февраль закон о валюте, конец мая подключение к ClearStream, июнь - отмена последних валютных ограничений типа нормы об обязательной продаже валютной выручки.
Востаннє редагувалось yp1ripe в Вів 03 гру, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:22

  Investor_33 написав:Тут с Вами не соглашусь, ОВГЗ в обращении на начало года было 756 ярдов а на вчера 807 ярдов (прирост в 51 ярд). От нерезов, да - 4 ярда, но это только начало)
А преступлением от НБУ эти люди называют свой влёт, т.к. сидят поуши в дорогом баксе...

Верно.
Преступление совершили папередники, когда набирали валютные кредиты под конские проценты. Сугубо потому что им хотелось тырить наши деньги из дырявого бюджета, и нужно было также подкидывать кость манюпасам для легитимизации того бордельеро.
Сейчас мы всего лишь расхлебываем последствия тех бурных годов. В т.ч. в виде необходимости расплачиваться с кредиторами.
Любыми средствами...

зы Кстати, насчет преступления, если бы не нацбанк с контрольными закупками в ноябре, то мы бы сейчас плавно приближилась к цели второй волны ревальвации в виде курса 22,7 :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:24

  centurionus написав:
  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Можна під іншим кутом подивитися. Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно. Продажі авто рекордні, наприклад.
Невиконання плану митницею, мабуть, пов'язане більше з руйнуванням схем, в яких хоч мінімум якийсь платили, а зараз не розмитнюють нічого.

Вы противоречите сами себе. У вас одновременно "Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно" и "зараз не розмитнюють нічого".
Рост импорта (по суммам) не происходит в то время когда покупательная способность рынка снижается. Стоимость жизни в стране растёт каждый месяц (коммуналка, инфляция цен и т.п.) - покупательная способность снижается на соответствующий процент.
В такой ситуации происходит максимум замена составляющих импорта на более дешевые компоненты (например - хороший алкоголь на шмурдяк или европейский текстиль на китайский). Но и при этом таможенные сборы также сильно проседают. Что мы сейчас и наблюдаем.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:31

А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?
В Словакии же покупает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:32

  Alex6 написав:
  vcuss написав:Вообще-то Беня еще до выборов обещал дефолт)


не обещал, просто сожалет что тогда на него не пошли хотя имели на то все остнования

Трамп, если мы помним, тоже до выборов обещал дефолт, говорил, что инвесторам в трежеря придется поделиться.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:43

Если бы Илон Маск предложил электростанцию, с более низкой ценой эл.энергии, чем у Ахметова, - ему бы отказали.
Ведь "это Украина, детка!"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:48

  Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?
В Словакии же покупает

Це скоріше технологічні питання - пропускна здатність труб ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:50

  Puente написав:
  Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?
В Словакии же покупает

Це скоріше технологічні питання - пропускна здатність труб ...

У Киприотских, Швейцарских, Люксембургских и Голландских трейдеров трубы лучше пропускают? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:51

  Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?
В Словакии же покупает

Потому что Белорусь - это по факту уже и есть РФ. Подписали все документы о создании нового СССР. Какая тогда на хрен разница, у РФ или Белоруси покупать? Всё равно в нужный момент просто перекроют газ, как это уже бывало не раз. Напомнить январь 2009? Две недели без подачи газа сидели, руки нам выкручивали. А Словакия подписала "газовую хартию", и там такой беспредел не допустят. Можно купить газ и у Белоруси или РФ - но без всякой гарантии поставок. Ну и на фига тогда оно надо?
Это как на выбор купить билет на автобус - можно за 10 грн в убитом наглухо, или за 50 в комфортном и новом. В первом случае будет очень дешево, но не факт, что вообще доедешь до пункта назначения. Во втором будет дороже, но точно доедешь быстро и без нервов, плюс есть еще и гарантия возврата денег в случае чего.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 гру, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:54

  yuri_m написав:
  Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?
В Словакии же покупает

Потому что Белорусь - это по факту уже и есть РФ. Подписали все документы о создании нового СССР. Какая тогда на хрен разница, у РФ или Беоруси покупать? Всё равно в нужный момент просто перекрою газ, как это уже бывало не раз. Напомнить январь 2009? Неделю без подачи газа сидели, руки нам выкручивали. А Словакия подписала "газовую хартию", и там такой беспредел не допустят. Можно купить газ и у Белоруси или РФ - но без всякой гарантии поставок. Ну и на фига тогда оно надо?

Агрумент не засчитан.
Т.к. есть анекдот про "практически и теоретически" - как и в этой ситуации

Да и тем более, сейчас Нафтогаз аж из штанов выпрыгивает, чтоб купить "агрессивный" газ напрямую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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