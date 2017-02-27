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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2870287128722873>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 385
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
19
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:59

1,5 мільярда прибутку від експорту зерна "засіло" в офшорах

У 2015-2017 роках з України в офшорні зони ввели 1,5 мільярда доларів прибутків від вітчизняного експорту пшениці і кукурудзи.

Про це йдеться у міжнародному дослідженні, яке заслухали депутати Європейського парламенту, передає Слідство. Інфо.

Зазначається, що дослідження проводила група фахівців на чолі із науковцем у сфері міжнародного оподаткування і ціноутворення Томмасо Фацціо. Дослідження провели за фінансування німецького уряду.

"Наші результати показують, що більша частина українського агроекспорту здійснюється через канали в низькоподаткових юрисдикціях (наприклад, Швейцарія, Нормандські острови Великобританії і Кіпр)", - йдеться у висновках експертів.

За словами Томмасо Фацціо, існує ризик, що це робиться для уникнення сплати податків в Україні.

"Як все це працює? В основі цього: якщо українська компанія продає товар напряму, скажімо, у Францію, то оподаткування буде вищим. Але якщо це відбуватиметься через країни - офшорні, напівофшорні зони, на кшталт Кіпру, оподаткування буде нижчим.

Таким чином вони знижують ціни, за якими вони продають ці товари в Україні, штучно занижають, для того, щоб вони передалися юрисдикції з нижчим оподаткуванням", - пояснив він.

Експерти вважають, що проблема полягає у тому, що податкова звітність експортерів сільгосппродукції України не є загальнодоступною - тому доволі складно визначити, скільки податків не сплачено в Україні.

"Наша оцінка потенційної зміни прибутку показує, що для експорту пшениці та кукурудзи, що становить близько 40% агроекспорту України, за період з 2015 по 2017 роки потенційно було переміщено близько 1,5 мільярда доларів", - підкреслюється в дослідженні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:00

  centurionus написав:
  Искатель написав:Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ.

Можна під іншим кутом подивитися. Змінення гривні призводить до зростання імпорту та надходжень відповідно. Продажі авто рекордні, наприклад.
Невиконання плану митницею, мабуть, пов'язане більше з руйнуванням схем, в яких хоч мінімум якийсь платили, а зараз не розмитнюють нічого.

centurionus на митниці зараз відбувається проста ситуація. є чотири дійові особи: Держава, митники, контрабандисти та прості громадяни.
Так от
Митники саботують роботу бо їм "обламалось" із хабарями.
Контрабандисти зайняли вичікувальну позицію. Працювати по білому не всі хочуть, та й не всі зможуть. Маржа не та.
Держава не не може нічого зробити бо не має кому. На одному Нефьодові далеко не заїдеш. таких потрібно сотні. А доходи від митниці падають
Від всього цього страждають прості громадяни. Які стоять довжелезні черги, щоб відвідати Європу і не отримують жодної вигоди в Україні бо ціни на продукти і техніку вищі ніж у сусідній Польщі (знову ж таки через хабарі і величезну маржу)
І хто на вашу думку у цьому винний. Тільки не кажіть, що держава. Бо я вам скажу: "Яке їхало - таке і здибало!"
При тому всьому караван іде. Багато тих хто раніше возив цигарки вже давно на роботі у Європі. Заробітки тих хто носить норму падають. Залишилось тільки зрозуміти як розрізняти великі брендові мережі які половину товару завозять по таксфрі і без ввізного мита від бажання пересічного зекономити і прикупити собі пару взуття чи якусь техніку і не платити за них втридорога в Україні.
Ф. 23,84/23,95 Плавно вниз із невеликою маржею. Покупки на Алі вже давно не були такими привабливими! Користуйтесь якщо є гривня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:00

  yuri_m написав:
  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.

Т.е. нарастающий вал недобора налогов в бюджет Вас совсем не пугает? 10% в октябре, 19% в ноябре... Падение экспорта на 5% по итогам октября и на 8% по ноябрю... Быстро растущая задолженность по зарплатам бюджетников - уже за 3 миллиарда перевалило... Уход из Украины табачников - это еще минус 50 миллиардов налогов на следующий год... Сворачивание инвестиций в реальный сектор и бегство инвесторов из страны... Всё хорошо, я правильно Вас понял? Курс сейчас экономически правильно посчитан?

Та наче вже пихарі нікуди не втікають, Зеленський домовився :) Що таке "економічно правильно розрахований курс"? Наскільки пам'ятаю, позитивного торгівельного балансу в України практично ніколи не було.
Як реальний інвестор може втекти з країни?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:02

  Вкладчик1234 написав:Агрумент не засчитан.
Т.к. есть анекдот про "практически и теоретически" - как и в этой ситуации

Да и тем более, сейчас Нафтогаз аж из штанов выпрыгивает, чтоб купить "агрессивный" газ напрямую

Практически уже было в 2009 - перекрывали без всяких причин. А до этого постоянные мантры про хохлов, ворующих газ. Без всяких доказательств! Так что про теорию это как раз Вы. Одни уже хотели поменять власть, ибо теоретически новые должны были быть лучше прошлой "злочинной влади". В итоге новые оказались намного хуже прошлых. И выпрыгивает из штанов как раз не "Нафтогаз", а господа с Банковой. "Нафтогаз" наоборот упирается, чтобы не покупать газ в России. Максимум на какие уступки согласны - это взять газом сумму по Стокгольмскому суду. Потому как деньгами Россия фиг отдаст, а газом проще. Так что не путайте грешное с праведным.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил.

Разве не очевидно, что отсутствие спроса?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:04

  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:
  Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?
В Словакии же покупает

Це скоріше технологічні питання - пропускна здатність труб ...

У Киприотских, Швейцарских, Люксембургских и Голландских трейдеров трубы лучше пропускают? :)

Ну відносно саме трейдерів - фіг його знає - які там умови . А у Словаччини все своє - і труба, і структура . Ми ж колись хотіли купувати туркменський газ ( чи чий там ) - але ж через труби РФ якось не вийшло ... Може так і з норвежцями ( наприклад ) ...
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:07

  kmm3 написав:Як реальний інвестор може втекти з країни?

Вы в глухом лесу живете? Табачные компании свернули производство и уходят из Украины. Это значит, что фабрики закрываются, людей увольняют, оборудование вывозится. Итого остаются только стены и несколько человек охраны. Подобная ситуация с "Миттал Стил", только там всю планируемую в инвестиции сумму прибыли за 2019 год не будут вкладывать в производство, а просто выведут за рубеж. А это на секундочку около 11 миллиардов гривен! Продолжать список "побед" новых реформаторов?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:centurionus на митниці зараз відбувається проста ситуація. є чотири дійові особи: Держава, митники, контрабандисти та прості громадяни.
Так от
Митники саботують роботу бо їм "обламалось" із хабарями.
Контрабандисти зайняли вичікувальну позицію. Працювати по білому не всі хочуть, та й не всі зможуть. Маржа не та.
Держава не не може нічого зробити бо не має кому. На одному Нефьодові далеко не заїдеш. таких потрібно сотні. А доходи від митниці падають
Від всього цього страждають прості громадяни. Які стоять довжелезні черги, щоб відвідати Європу і не отримують жодної вигоди в Україні бо ціни на продукти і техніку вищі ніж у сусідній Польщі (знову ж таки через хабарі і величезну маржу)
І хто на вашу думку у цьому винний. Тільки не кажіть, що держава. Бо я вам скажу: "Яке їхало - таке і здибало!"
При тому всьому караван іде. Багато тих хто раніше возив цигарки вже давно на роботі у Європі. Заробітки тих хто носить норму падають. Залишилось тільки зрозуміти як розрізняти великі брендові мережі які половину товару завозять по таксфрі і без ввізного мита від бажання пересічного зекономити і прикупити собі пару взуття чи якусь техніку і не платити за них втридорога в Україні.
Ф. 23,84/23,95 Плавно вниз із невеликою маржею. Покупки на Алі вже давно не були такими привабливими! Користуйтесь якщо є гривня.

Такс фрі - то взагалі щось нечувано ідіотське. Одні й ті ж "бізнесмени" везуть бусами товари, не сплачуючи ПДВ у Польщі. При цьому абсолютно нелогічно чомусь їх не обкладають українським ПДВ при виїзді зі смуги для таксфрі. Це ж так просто отримати від польських митників інформацію, що задекларувала конкретна машина. А суспільна корисність праці тих людей, яким платять просто за те, що вони сідають у бус, щоб можна було вкластись у норму перевезення на одного пасажира, взагалі зашкалює
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:18

  yuri_m написав:
  kmm3 написав:Як реальний інвестор може втекти з країни?

Вы в глухом лесу живете? Табачные компании свернули производство и уходят из Украины. Это значит, что фабрики закрываются, людей увольняют, оборудование вывозится. Итого остаются только стены и несколько человек охраны. Подобная ситуация с "Миттал Стил", только там всю планируемую в инвестиции сумму прибыли за 2019 год не будут вкладывать в производство, а просто выведут за рубеж. А это на секундочку около 11 миллиардов гривен! Продолжать список "побед" новых реформаторов?

Була інформація, що нікуди вони не йдуть. Якщо частина й піде, то інші заповнять нішу, розширять виробництво, не переймайтесь.
Реальному інвестору не так просто втекти. Навіть не чув, щоб хтось вивозив обладнання, частіше перепродують комусь. Бувають і винятки, звичайно. На місце одного інвестора приходить інший, робочі місця зазвичай зберігаються.
Міттал виводить прибуток? Що ж тут такого? Далеко не завжди прибуток підприємста вкладають у розвиток. Металургія у світі не так добре почувається зараз, тому логічно, що не розширюють виробництво
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:19

... зрозуміти б незрозуміле! ©®™

... якщо раптом дефолт :)
- розумію, що всім буде важко, але...
- але кому чуть-чуть краще буде - тим, що по вуха в долярі, чи тим - що в #самійкрасивій?
- і чому?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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