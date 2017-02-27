Realist написав:

centurionus на митниці зараз відбувається проста ситуація. є чотири дійові особи: Держава, митники, контрабандисти та прості громадяни.Так отМитники саботують роботу бо їм "обламалось" із хабарями.Контрабандисти зайняли вичікувальну позицію. Працювати по білому не всі хочуть, та й не всі зможуть. Маржа не та.Держава не не може нічого зробити бо не має кому. На одному Нефьодові далеко не заїдеш. таких потрібно сотні. А доходи від митниці падаютьВід всього цього страждають прості громадяни. Які стоять довжелезні черги, щоб відвідати Європу і не отримують жодної вигоди в Україні бо ціни на продукти і техніку вищі ніж у сусідній Польщі (знову ж таки через хабарі і величезну маржу)І хто на вашу думку у цьому винний. Тільки не кажіть, що держава. Бо я вам скажу: "Яке їхало - таке і здибало!"При тому всьому караван іде. Багато тих хто раніше возив цигарки вже давно на роботі у Європі. Заробітки тих хто носить норму падають. Залишилось тільки зрозуміти як розрізняти великі брендові мережі які половину товару завозять по таксфрі і без ввізного мита від бажання пересічного зекономити і прикупити собі пару взуття чи якусь техніку і не платити за них втридорога в Україні.Ф. 23,84/23,95 Плавно вниз із невеликою маржею. Покупки на Алі вже давно не були такими привабливими! Користуйтесь якщо є гривня.