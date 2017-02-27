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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2870287128722873

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 385
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
19
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:26

  Долярчик написав:... якщо раптом дефолт :)
- розумію, що всім буде важко, але...
- але кому чуть-чуть краще буде - тим, що по вуха в долярі, чи тим - що в #самійкрасивій?
- і чому?
Дякую!


Все буде добре
НЕ для кожного з нас.
(с)
:mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:27

  yuri_m написав:Максимум на какие уступки согласны - это взять газом сумму по Стокгольмскому суду. Потому как деньгами Россия фиг отдаст, а газом проще. Так что не путайте грешное с праведным.


Помнится, при выплате бонуса "за победу в Арбитраже" Коболеву и Витренко, их здешние подпевалы утверждали, что долг уже взыскан (по состоянию на июнь 2018-го) - газом. А выходит, что компенсация долга - все еще предмет обсуждения в декабре 2019-го :roll: Неужели врали? Не верю! (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... і про ВАЛЮТУ!!!
- ЧОМЙй далі зміцнюється гривня, якщо всім відомо, що після чорної п'ятниці йде конвертація вирученої гривні в доляр???
- що пішло не так? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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