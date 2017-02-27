(с)Все буде добре
НЕ для кожного з нас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:26
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:27
Помнится, при выплате бонуса "за победу в Арбитраже" Коболеву и Витренко, их здешние подпевалы утверждали, что долг уже взыскан (по состоянию на июнь 2018-го) - газом. А выходит, что компенсация долга - все еще предмет обсуждения в декабре 2019-го Неужели врали? Не верю! (с)
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... і про ВАЛЮТУ!!!
- ЧОМЙй далі зміцнюється гривня, якщо всім відомо, що після чорної п'ятниці йде конвертація вирученої гривні в доляр???
- що пішло не так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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