yuri_m написав:Максимум на какие уступки согласны - это взять газом сумму по Стокгольмскому суду. Потому как деньгами Россия фиг отдаст, а газом проще. Так что не путайте грешное с праведным.
Помнится, при выплате бонуса "за победу в Арбитраже" Коболеву и Витренко, их здешние подпевалы утверждали, что долг уже взыскан (по состоянию на июнь 2018-го) - газом. А выходит, что компенсация долга - все еще предмет обсуждения в декабре 2019-го Неужели врали? Не верю! (с)
kmm3 написав:Була інформація, що нікуди вони не йдуть. Якщо частина й піде, то інші заповнять нішу, розширять виробництво, не переймайтесь.
Пипец... Где была информация, на заборе? Закрыты фабрики, и это факт. Оставшиеся доработают этот год, и тоже закроются. Да, на их место придут другие. Только не с мировым именем, а полуподпольные "Рога и копыта", как сейчас в ЛДНР. Там тоже клепают сейчас левые подделки под мировые бренды. Вам от этого легче станет? Или Вы наивно думаете, что все эти лавочки будут налоги исправно в бюджет платить, как "Бритиш Тобакко" и прочие? Ага, тот самый случай! Будет как в Приднестровье и ЛДНР - всё по карманам смотрящих, а народу дуля без масла.
kmm3 написав:Реальному інвестору не так просто втекти. Навіть не чув, щоб хтось вивозив обладнання, частіше перепродують комусь. Бувають і винятки, звичайно. На місце одного інвестора приходить інший, робочі місця зазвичай зберігаються. Міттал виводить прибуток? Що ж тут такого? Далеко не завжди прибуток підприємста вкладають у розвиток. Металургія у світі не так добре почувається зараз, тому логічно, що не розширюють виробництво
Еще и как просто! Закрывается производство и всё. Вывозится оборудование. Или консервация до лучших времен. Ничего не вкладывается и не развивается. Если совсем всё плохо, то частично вывозится, а остальное продается. Но если уходят такие гиганты, как "Филипп Моррис", то вместо них уже никого из солидных инвесторов не заманишь сюда. Это сигнал, что тут полный беспредел творится! С "Митталом" то же самое. До этого наезда "зеленых" компания 10 лет вкладывала всю прибыль в производство и инфраструктуру. А теперь просто будет бабло рубить и выводить за границу! И можете себе представить, какая информация пошла от руководства "Миттал Стил" по бизнес-кругам в мире после всей этой истории с наездами СБУ.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 гру, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
kmm3 написав:Була інформація, що нікуди вони не йдуть. Якщо частина й піде, то інші заповнять нішу, розширять виробництво, не переймайтесь.
Пипец... Где была информация, на заборе? Закрыты фабрики, и это факт. Оставшиеся доработают этот год, и тоже закроются. Да, на их место придут другие. Только не с мировым именем, а полуподпольные "Рога и копыта", как сейчас в ЛДНР. Там тоже клепают сейчас левые подделки под мировые бренды. Вам от этого легче станет? Или Вы наивно думаете, что все эти лавочки будут налоги исправно в бюджет платить, как "Бритиш Тобакко" и прочие? Ага, тот самый случай! Будет как в Приднестровье и ЛДНР - всё по карманам смотрящих, а народу дуля без масла.
Не вважаю себе компетентим, щоб коментувати доцільність і правильність законопроекту стосовно цих фабрик. Але Вам конче потрібно рожеві окуляри, через які Ви дивитесь на іноземних інвесторів. Вони тут не благочинністю займаються і не хочуть віддавати частину прибутку. Це логічно і природно. Завдання уряду - знайти шляхи подолання монополій в українській економіці. Саме монополії, на мою думку, є причиною різниці цін на більшість продуктів в Україні і Польщі, наприклад. Як і оплати праці, до речі. Коли МХП купив в російського інвестора агропідприємство і виявилося, що кляті москалі платили приблизно в 2 рази вищу зарплату, ніж друган "патріота" Порошенка, то пояснили вони низькі зарплати просто - ринкова кон'юнктура дозволяє платити мізерні зарплати, бо людям з Центральної України просто ніде дітись
Востаннє редагувалось kmm3 в Вів 03 гру, 2019 15:07, всього редагувалось 4 разів.
Информация за 8 ноября. А у нас насколько я знаю уже 3 декабря. На нашей табачке в декабре сокращают 50% персонала и переводят на работу с 2 смен в одну. На январь анонсировали еще сокращения и советовали уже искать новую работу. Фабрика "Филипп Моррис". Не верят табачники словам Зеленского, не верят...
yuri_m написав:Максимум на какие уступки согласны - это взять газом сумму по Стокгольмскому суду. Потому как деньгами Россия фиг отдаст, а газом проще. Так что не путайте грешное с праведным.
Помнится, при выплате бонуса "за победу в Арбитраже" Коболеву и Витренко, их здешние подпевалы утверждали, что долг уже взыскан (по состоянию на июнь 2018-го) - газом. А выходит, что компенсация долга - все еще предмет обсуждения в декабре 2019-го Неужели врали? Не верю! (с)
А ще пам'ятається, що весь "прибуток" Нафтогазу це просто перерахунок оплати за транзит, який росія рахує в більшу ціну по старому (бо не признала рішення судів), а Україна в нижчу, по новому. Типа борг забирають. Грошей ми отримуємо стільки ж, але "душу гріє" та для преси, що це вже не все за транзит, а половина з них - відсудили:evil: Ну а нема транзиту, нема повертання "боргу". Так що там варіантів хто кому скільки винен, і хто кому скільки скине і чим віддаватиме - ще торгуватися можна років п'ять.
Информация за 8 ноября. А у нас насколько я знаю уже 3 декабря. На нашей табачке в декабре сокращают 50% персонала и переводят на работу с 2 смен в одну. На январь анонсировали еще сокращения и советовали уже искать новую работу. Фабрика "Филипп Моррис". Не верят табачники словам Зеленского, не верят...
Цілком можливо, що пихарі влаштували такий собі страйк. Але, бачу, "штрейкбрехер" знайшовся У вас закривають, там збільшать виробництво. До речі, налагодження роботи митниці теж може негативно вплинути на виробництво тютюнових виробів, бо менше контрабанди вивозити будуть ))
Долярчик написав:... якщо раптом дефолт - розумію, що всім буде важко, але... - але кому чуть-чуть краще буде - тим, що по вуха в долярі, чи тим - що в #самійкрасивій? - і чому? Дякую!
Друже Долярчик щось мені підказує інтуїція, що ти таки на усі 100% в-долярчик ... такий собі веселий львівський чи навколольвівський троляка ... от коли курс вічнозеленого полетить туземун, то ти перший будеш усіх "гривнепатріотів" тролити з приводу недалекоглядності і невміння прогнозувати ОЧЕВИДНІ ДЛЯ ТЕБЕ ризики ... для прикладу: "Долярчик вийшов вчасно з усіх гривневих депо, розпотрошив усі сімейні скрині і солом"яні матраси, розпродав увесь товар за гривні, на дні зайшов у енну суму доларів-євро і мав усіх наувазі". Їште самі свої казки про стабільність ... Хто після цього Долярчик ?, - Долярчик молодець і велика розумаха. 100 балів в карму !!! От чомусь у мене таке бачення перспектив
kmm3 написав:До речі, налагодження роботи митниці теж може негативно вплинути на виробництво тютюнових виробів, бо менше контрабанди вивозити будуть ))
За ноябрь провал доходов от таможни на 28%. Это Вы называете "наладка работы таможни"? Я представляю, какие налоги пойдут в бюджет, когда полностью наладят. Не таможня будет перечислять в бюджет, а ей из бюджета будут давать!
Долярчик написав:... якщо раптом дефолт - розумію, що всім буде важко, але... - але кому чуть-чуть краще буде - тим, що по вуха в долярі, чи тим - що в #самійкрасивій? - і чому? Дякую!
Друже Долярчик щось мені підказує інтуїція, що ти таки на усі 100% в-долярчик ... такий собі веселий львівський чи навколольвівський троляка ... от коли курс вічнозеленого полетить туземун, то ти перший будеш усіх "гривнепатріотів" тролити з приводу недалекоглядності і невміння прогнозувати ОЧЕВИДНІ ДЛЯ ТЕБЕ ризики ... для прикладу: "Долярчик вийшов вчасно з усіх гривневих депо, розпотрошив усі сімейні скрині і солом"яні матраси, розпродав увесь товар за гривні, на дні зайшов у енну суму доларів-євро і мав усіх наувазі". Їште самі свої казки про стабільність ... Хто після цього Долярчик ?, - Долярчик молодець і велика розумаха. 100 балів в карму !!! От чомусь у мене таке бачення перспектив
Ви часом не той самий Долярчик, який сам себе нахвалює з іншого ніка ? щось дуже вже товсто