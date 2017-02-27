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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2871287228732874

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 385
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
19
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:33

  yuri_m написав:
  kmm3 написав:До речі, налагодження роботи митниці теж може негативно вплинути на виробництво тютюнових виробів, бо менше контрабанди вивозити будуть ))

:mrgreen:
За ноябрь провал доходов от таможни на 28%. Это Вы называете "наладка работы таможни"? Я представляю, какие налоги пойдут в бюджет, когда полностью наладят. :mrgreen: Не таможня будет перечислять в бюджет, а ей из бюджета будут давать!


Интересно будет посмотреть данные по розничной торговле за ноябрь в сегментах электроники и новых авто. Потому что падение таможенных сборов при падении потребительского спроса - это одно (макроэкономическая беда), а падение таможенных сборов без падения/с ростом потребительского спроса - совсем другое (увеличение коррупции на пропуске серого импорта)
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:45

  Вкладчик1234 написав:А почему Украина не покупает газ в Беларуси?
Или хотя бы у "беларусских трейдеров" на границе с РФ?

Нет больше Беларуси
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:50

  yuri_m написав:
  kmm3 написав:До речі, налагодження роботи митниці теж може негативно вплинути на виробництво тютюнових виробів, бо менше контрабанди вивозити будуть ))

:mrgreen:
За ноябрь провал доходов от таможни на 28%. Это Вы называете "наладка работы таможни"? Я представляю, какие налоги пойдут в бюджет, когда полностью наладят. :mrgreen: Не таможня будет перечислять в бюджет, а ей из бюджета будут давать!

Розділяйте. Мухи окремо, котлети окремо. Так, наша митниця не ідеальна і не митниця винна, а люди які на ній працюють!
Читайте моє попереднє повідомлення viewtopic.php?p=4808219#p4808219
Якщо ви можете одним помахом руки замінити всіх корумпованих митників - вперед. Але на мою думку цей процес не такий швидкий. А так, дійсно, у нас зараз затишшя перед бурею. Скоро будемо пояси затягувати так що ну. А поки що гривня найкраща валюта в світі!!! :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:52

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................03.12.2019..............04.12.2019
дата розрахунку...............02.12.2019..............03.12.2019
Долар США......................2395,7354...............2393,9216
После полудня доллар отыграл четверть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия и простояли без малейшего движения до 11-30. Потом натужно приподнялись на копейку, откатились на полкопейки и снова остановились.
Перед обедом снова приподнялись на копейку. Потом, простояв без движения 2 часа, опустились на полкопейки перед самым расчетом официального курса.
Официальный курс встретили котировками 23.9300 - 23.9500. За день котировки вырости на 1 копейку относительно открытия и снизились на 0.5 копейки относительно вчерашнего открытия. Диапазон изменения котировок оказался еще уже вчерашнего - уложились в 1.5 копейки.
Сегодняшнее укрепление гривны совпало с падением индекса доллара. Динамика по разным валютам получилась разнонаправленной.

Этот день в истории:
2017 - 2705.43 (-311)
2018 - 2817.27 (-423)

2016 - 2589.87
2015 - 2308.88
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:56

  Сибарит написав:НБУ, если Вас интересуют государственные деньги, выдает рефинанс под бумаги только банкам. Нерезам не светит.
Монетарные показатели таковы, что свободных безналичных денег в обращении (их всего около 50 млрд.) не позволит нерезам выйти из ОВГЗ по придуманной Вами схеме. Если даже эмитируют, досрочный выход будет по значительно менее привлекательному курсу.


нерезиденты кредит залог под овгз


Лучше всего написано там:
https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... ra-3883722

Этим документом регулятор разрешил отечественным компаниям платить с карточных счетов по внешнеэкономическим контрактам. И что более важно — позволил украинским банкам кредитовать иностранные инвестфонды (компании-нерезиденты) на срок до 14 дней. Разрешены гривневые целевые кредиты, а также операции на условиях форвард и своп. Все это не позволялось нашим финансистам до сегодняшнего дня. Не из-за банальной прихоти регулятора, а по объективной причине.




  Сибарит написав:Если даже эмитируют, досрочный выход будет по значительно менее привлекательному курсу.


Они выйдут, а потом зайдут еще раз :mrgreen:

Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 03 гру, 2019 16:01, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:58

  kmm3 написав:Такс фрі - то взагалі щось нечувано ідіотське. Одні й ті ж "бізнесмени" везуть бусами товари, не сплачуючи ПДВ у Польщі. При цьому абсолютно нелогічно чомусь їх не обкладають українським ПДВ при виїзді зі смуги для таксфрі. Це ж так просто отримати від польських митників інформацію, що задекларувала конкретна машина. А суспільна корисність праці тих людей, яким платять просто за те, що вони сідають у бус, щоб можна було вкластись у норму перевезення на одного пасажира, взагалі зашкалює

Таксфрі - це тільки наслідок. першопричина - ПДВ. Але це складне питання.
Якщо отримати від польських митників інформацію то у наших митників пропаде вибіркове право "карати" і розмитнювати на власний розсуд. Хто ж буде "різати" курку яка несе золоті яйця?
А про суспільну користь - це ви праві. Але ж це Держава встановила такі правила. І люди просто "грають" по цих правилах. Чим вони винні?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:И что более важно — позволил украинским банкам кредитовать иностранные инвестфонды (компании-нерезиденты) на срок до 14 дней. Разрешены гривневые целевые кредиты, а также операции на условиях форвард и своп.

Это механизм для входа в ОВГЗ, а не для выхода. Он позволяет не продавать валюту заранее, а делать это спокойно, когда облигации уже куплены. Для валютного рынка такой механизм означает возможность распределения излишков предложения валюты во времени.
В случае намечающегося шухера, банки кредитовать под залог облигаций не будут, а если и будут, то на суммы кратно меньше, чем номинал залога. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в собственной прибыли, а не в банкротстве.

И еще раз: всех денег у банков не хватит, чтобы прокредитовать такой выход всех нерезов из облигаций.

Не рабочая эта схема. Придумайте что-нибудь изысканней :)
Сибарит
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