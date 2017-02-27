Додано: Вів 03 гру, 2019 16:23

asti написав: Vlad442 написав: Искатель написав: Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ. Просадка курса привела к миллиардным потерям от таможенных сборов, акцизов и т.п., которые рассчитаны по курсу НБУ. Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса. Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса. Да будет вам известно, в ОВГЗ зашло 4 ярда зелени, НБУ выкупил 5... Какие вопросы к НБУ? Да будет вам известно, в ОВГЗ зашло 4 ярда зелени, НБУ выкупил 5... Какие вопросы к НБУ?

Собственно не столько к НБУ как всему финансово-экономическому блоку.Мы сейчас имеем уникальную конъюнктуру, которую бездарно спускаем в слив.Подобное было в 2006-2007 году, когда металл был под 1000дол за тонну, руда больше 150, в дочки иностранных банков пёрло дешевое фондировоние, казалось праздник жизни будет вечным! Что было потом надеюсь помнят все, но деньгами наверное участвовали не все. Тогда тоже не направили этот поток на структурную перестройку и не создали реальных резервов.Сейчас нерезы с ОВДП это только критическая гирька упавшая на чаши весов курсообразования, а главное - это приток денег заробитчан. Он не будет вечен, мы им закрываем огромную дыру в торговом балансе, просто прожирая на покупке дешевого сейчас импорта, гнобя своё производство. В результате, когда этот поток ослабнет до ручейка, мы останемся наедине с огромной дырой и будем вспоминать как бездарно упустили возможности. Про падение цен на с-х продукцию или тотальный неурожай я уже и не говорю. Резерва и направления средств на структурные преобразования нет.Даже московия, имея положительный торговый баланс !, не укрепляет свою валюту.