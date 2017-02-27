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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:45
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:50
Розділяйте. Мухи окремо, котлети окремо. Так, наша митниця не ідеальна і не митниця винна, а люди які на ній працюють!
Читайте моє попереднє повідомлення viewtopic.php?p=4808219#p4808219
Якщо ви можете одним помахом руки замінити всіх корумпованих митників - вперед. Але на мою думку цей процес не такий швидкий. А так, дійсно, у нас зараз затишшя перед бурею. Скоро будемо пояси затягувати так що ну. А поки що гривня найкраща валюта в світі!!!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:52
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................03.12.2019..............04.12.2019
дата розрахунку...............02.12.2019..............03.12.2019
Долар США......................2395,7354...............2393,9216
После полудня доллар отыграл четверть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия и простояли без малейшего движения до 11-30. Потом натужно приподнялись на копейку, откатились на полкопейки и снова остановились.
Перед обедом снова приподнялись на копейку. Потом, простояв без движения 2 часа, опустились на полкопейки перед самым расчетом официального курса.
Официальный курс встретили котировками 23.9300 - 23.9500. За день котировки вырости на 1 копейку относительно открытия и снизились на 0.5 копейки относительно вчерашнего открытия. Диапазон изменения котировок оказался еще уже вчерашнего - уложились в 1.5 копейки.
Сегодняшнее укрепление гривны совпало с падением индекса доллара. Динамика по разным валютам получилась разнонаправленной.
Этот день в истории:
2017 - 2705.43 (-311)
2018 - 2817.27 (-423)
2016 - 2589.87
2015 - 2308.88
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:56
Лучше всего написано там:
Этим документом регулятор разрешил отечественным компаниям платить с карточных счетов по внешнеэкономическим контрактам. И что более важно — позволил украинским банкам кредитовать иностранные инвестфонды (компании-нерезиденты) на срок до 14 дней. Разрешены гривневые целевые кредиты, а также операции на условиях форвард и своп. Все это не позволялось нашим финансистам до сегодняшнего дня. Не из-за банальной прихоти регулятора, а по объективной причине.
Они выйдут, а потом зайдут еще раз
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 03 гру, 2019 16:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:58
Таксфрі - це тільки наслідок. першопричина - ПДВ. Але це складне питання.
Якщо отримати від польських митників інформацію то у наших митників пропаде вибіркове право "карати" і розмитнювати на власний розсуд. Хто ж буде "різати" курку яка несе золоті яйця?
А про суспільну користь - це ви праві. Але ж це Держава встановила такі правила. І люди просто "грають" по цих правилах. Чим вони винні?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это механизм для входа в ОВГЗ, а не для выхода. Он позволяет не продавать валюту заранее, а делать это спокойно, когда облигации уже куплены. Для валютного рынка такой механизм означает возможность распределения излишков предложения валюты во времени.
В случае намечающегося шухера, банки кредитовать под залог облигаций не будут, а если и будут, то на суммы кратно меньше, чем номинал залога. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в собственной прибыли, а не в банкротстве.
И еще раз: всех денег у банков не хватит, чтобы прокредитовать такой выход всех нерезов из облигаций.
Не рабочая эта схема. Придумайте что-нибудь изысканней
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:14
Сибарит
Если это так, то это хорошо, конечно.
Тогда на оставшиеся деньги надо брать на 4 года под 18% с капитализацией депо.
А если они все таки могут выйти как-то. То только "овернайт" депо, как шарик и укргазбанк или другие "овернайт" депо.
+ инвестфонд можно зарегистрировать самостоятельно. Как юр. лицо за 3к$. Можно фейковых зарегистрировать и всё.
А быть в доле? нет, не слышали.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:23
Собственно не столько к НБУ как всему финансово-экономическому блоку.
Мы сейчас имеем уникальную конъюнктуру, которую бездарно спускаем в слив.
Подобное было в 2006-2007 году, когда металл был под 1000дол за тонну, руда больше 150, в дочки иностранных банков пёрло дешевое фондировоние, казалось праздник жизни будет вечным! Что было потом надеюсь помнят все, но деньгами наверное участвовали не все. Тогда тоже не направили этот поток на структурную перестройку и не создали реальных резервов.
Сейчас нерезы с ОВДП это только критическая гирька упавшая на чаши весов курсообразования, а главное - это приток денег заробитчан. Он не будет вечен, мы им закрываем огромную дыру в торговом балансе, просто прожирая на покупке дешевого сейчас импорта, гнобя своё производство. В результате, когда этот поток ослабнет до ручейка, мы останемся наедине с огромной дырой и будем вспоминать как бездарно упустили возможности. Про падение цен на с-х продукцию или тотальный неурожай я уже и не говорю. Резерва и направления средств на структурные преобразования нет.
Даже московия, имея положительный торговый баланс !, не укрепляет свою валюту.
Востаннє редагувалось komp в Вів 03 гру, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:25
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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