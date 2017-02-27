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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2872287328742875

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komp написав:Что было потом надеюсь помнят все, но деньгами наверное участвовали не все.
ты сам не помнишь. А были потом братья леманы. а то что ты подробно описал роли не играло.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так дістали доларохом'яки своїм ниттям! Назвіть хоча б 3 успішні держави з валютою, що постійно девальвує
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:48

  kmm3 написав:Так дістали доларохом'яки своїм ниттям! Назвіть хоча б 3 успішні держави з валютою, що постійно девальвує


Країни єврозони :lol:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:49

  asti написав:НБУ за ноябрь купил 898 000 000 долларов! Когда такое было?!
Откуда такой поток зелени?
Одними нерезами дело тут не ограничилось!

Вероятно в Украине открылась подпольная типография по печатанию настоящих долларов. :)
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 03 гру, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:49

  Vadim V написав:
  asti написав:НБУ за ноябрь купил 898 000 000 долларов! Когда такое было?!
Откуда такой поток зелени?
Одними нерезами дело тут не ограничилось!

Вероятно в Украине открылась подпольная типография по печатанию настойщих долларов. :)

удалите,это гостайна!
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 03 гру, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:49

  kmm3 написав:Так дістали доларохом'яки своїм ниттям! Назвіть хоча б 3 успішні держави з валютою, що постійно девальвує

А Китай, щось не укріплює Юань, і навіть в торгову війну зайшов
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:55

  Alex2007 написав:
  Vlad442 написав:
  Вело написав:Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.

Почему не вернулся в 16-18? Что, раньше не догадывались, что так можно?


Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил

По-моему отвечали. Но я повторю.
Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.
В нужном объеме и по устраивающей цене.

Вроде достаточно вразумительно ответил :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:С "Митталом" то же самое. До этого наезда "зеленых" компания 10 лет вкладывала всю прибыль в производство и инфраструктуру.


Дадада, вкладывались в инфраструктуру, и довкладывались до забастовок в 2018 году с требованием "провести капитальный ремонт изношенного оборудования" - https://gordonua.com/news/localnews/v-d ... 46642.html и конечно виноват Зе :wink:
katso
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:32

  Сибарит написав:В случае намечающегося шухера, банки кредитовать под залог облигаций не будут, а если и будут, то на суммы кратно меньше, чем номинал залога. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в собственной прибыли, а не в банкротстве.

Вот сейчас Бене обидно стало. :)

Нет, в принципе Вы абсолютно правы. Но из правил есть исключения - Беня и его Приватбанк (когда его был) - в пример.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:44

«Провал» приватизації: Мінфін візьме в борг 16,4 мільярда

Кабмін вирішив провести перерозподіл джерел фінансування загального фонду держбюджету за невиконання плану по приватизації в 2019 році. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1104-р.

Збільшується фінансування держбюджету за кодом «запозичення» на суму 16,4 млрд грн у зв'язку зі зменшенням обсягу джерел фінансування держбюджету за кодом «Надходження від приватизації державного майна».
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