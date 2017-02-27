Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:43
komp написав:
Что было потом надеюсь помнят все, но деньгами наверное участвовали не все.
ты сам не помнишь. А были потом братья леманы. а то что ты подробно описал роли не играло.
Вело
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:45
Так дістали доларохом'яки своїм ниттям! Назвіть хоча б 3 успішні держави з валютою, що постійно девальвує
kmm3
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:49
asti написав:
НБУ за ноябрь купил 898 000 000 долларов! Когда такое было?!
Откуда такой поток зелени?
Одними нерезами дело тут не ограничилось!
Вероятно в Украине открылась подпольная типография по печатанию настоящих долларов.
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Vadim V
в Вів 03 гру, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:49
Vadim V написав: asti написав:
НБУ за ноябрь купил 898 000 000 долларов! Когда такое было?!
Откуда такой поток зелени?
Одними нерезами дело тут не ограничилось!
Вероятно в Украине открылась подпольная типография по печатанию настойщих долларов.
удалите,это гостайна!
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Вів 03 гру, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:49
kmm3 написав:
Так дістали доларохом'яки своїм ниттям! Назвіть хоча б 3 успішні держави з валютою, що постійно девальвує
А Китай, щось не укріплює Юань, і навіть в торгову війну зайшов
Scorpion1
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:55
Alex2007 написав: Vlad442 написав: Вело написав:
Выбираю третий вариант: курс гривны после Дебальцево был сильно занижен, и теперь возвращается к экономически обоснованому.
Почему не вернулся в 16-18? Что, раньше не догадывались, что так можно?
Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил
По-моему отвечали. Но я повторю.
Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.
В нужном объеме и по устраивающей цене.
Вроде достаточно вразумительно ответил
Dimar
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24
yuri_m написав:
С "Митталом" то же самое. До этого наезда "зеленых" компания 10 лет вкладывала всю прибыль в производство и инфраструктуру.
Дадада, вкладывались в инфраструктуру, и довкладывались до забастовок в 2018 году с требованием "провести капитальный ремонт изношенного оборудования" -
https://gordonua.com/news/localnews/v-d ... 46642.html
и конечно виноват Зе
katso
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:32
Сибарит написав:
В случае намечающегося шухера, банки кредитовать под залог облигаций не будут, а если и будут, то на суммы кратно меньше, чем номинал залога. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в собственной прибыли, а не в банкротстве.
Вот сейчас Бене обидно стало.
Нет, в принципе Вы абсолютно правы. Но из правил есть исключения - Беня и
его
Приватбанк (когда его был) - в пример.
Dimar
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:44
«Провал» приватизації: Мінфін візьме в борг 16,4 мільярда
Кабмін вирішив провести перерозподіл джерел фінансування загального фонду держбюджету за невиконання плану по приватизації в 2019 році. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1104-р. Збільшується фінансування держбюджету за кодом «запозичення» на суму 16,4 млрд грн у зв'язку зі зменшенням обсягу джерел фінансування держбюджету за кодом «Надходження від приватизації державного майна».
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