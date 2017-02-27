Додано: Вів 03 гру, 2019 18:33

freeze написав: Dimar написав: Alex2007 написав: Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил

По-моему отвечали. Но я повторю.

Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.

В нужном объеме и по устраивающей цене.



Вроде достаточно вразумительно ответил По-моему отвечали. Но я повторю.Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.В нужном объеме и по устраивающей цене.Вроде достаточно вразумительно ответил



Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос.

То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают. Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос.То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают.

1. Что значит "вкусные проценты"? Кому вкусные? 12,4% годовых - это вкусные? А 19% годовых как в начале года - это вкусные?2. Вы наверное не понимаете, как функционирует первичный рынок ОВГЗ. Минфин предлагает определенный объем облигаций и на определенные сроки. А уже участники рынка подают заявки, какие суммы каждый из них хочет купить и по какой ставке. Минфин после этого определяется, какие заявки удовлетворить, а какие - нет. К примеру, вначале года удовлетворял все что "ниже 18%". Потом ниже 17%, потом ниже 16% и так далее. Дошли до ставок в 12,4% годовых на аукционе недельной давности по четырехлеткам.Нет, конечно можно было бы 2-3 года назад продавать ОВГЗ под 30 или 40% годовых - в таком случае спрос (возможно) и появился бы (да, єто вкусные проценты). Но нужно ли делать такие диверсии? Нет!Вот и получается парадокс с аппетитомЕще 2 года назад для инвесторов 20% годовых было невкусно, а сейчас 12,4% - вкусно.Конъюнктура-с.