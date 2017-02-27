Alex2007 написав:Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил
По-моему отвечали. Но я повторю. Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить. В нужном объеме и по устраивающей цене.
Вроде достаточно вразумительно ответил
Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос. То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. В ходе проведения аукциона удалось привлечь 3,360 млрд.грн и 54 млн долларов ( 4,655 млрд.грн )
Завтра состоится погашение на 9 месячных ОВГЗ на 4,4 млрд.грн
Особо хочу отметить что по 12 месячным ОВГЗ не состоялось размещение. Вероятно из-за отсутствия заявок.
3 месячные было подано заявок на 372 млн, удовлетворили на 52 млн.
3-х летки, было подано заявок на 4,1 млрд, удовлетворили на 3 млрд.
Годовые долларовые, было подано заявок на 28 млн, удовлетворили на 18 млн.Ставка отсечения 4% , средневзвешенная 3,88%
Двухлетние долларовые. Заявок было подано на 45 млн, удовлетворили на 34 млн долларов. Ставка отсечения составила 4,25% , средневзвешенная 4,08% .Предыдущий аукцион по этому выпуску был 12 ноября, тогда ставка отсечения была такая-же, а вот средневзвешенная была немного ниже, на уровне 4,02%
asti написав:Уж полночь близится, а результатов нет... Что там с аукционом, состоялся?
Появились результаты. Что-ж, спрос на длинные бумаги сохраняется, но уже не ажиотажный. Спрос на трехсполовинойлетки 4 миллиарда, предложение 3, которые и взяли. Отсечка 12,5 ставка 12,38. В прошлый раз была 12,40 - косметическое изменение. По ставкам - дно. Значит, скорее всего, и по курсу...//)
Alex2007 написав:Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил
По-моему отвечали. Но я повторю. Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить. В нужном объеме и по устраивающей цене.
Вроде достаточно вразумительно ответил
Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос. То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают.
1. Что значит "вкусные проценты"? Кому вкусные? 12,4% годовых - это вкусные? А 19% годовых как в начале года - это вкусные?
2. Вы наверное не понимаете, как функционирует первичный рынок ОВГЗ. Минфин предлагает определенный объем облигаций и на определенные сроки. А уже участники рынка подают заявки, какие суммы каждый из них хочет купить и по какой ставке. Минфин после этого определяется, какие заявки удовлетворить, а какие - нет. К примеру, вначале года удовлетворял все что "ниже 18%". Потом ниже 17%, потом ниже 16% и так далее. Дошли до ставок в 12,4% годовых на аукционе недельной давности по четырехлеткам.
Нет, конечно можно было бы 2-3 года назад продавать ОВГЗ под 30 или 40% годовых - в таком случае спрос (возможно) и появился бы (да, єто вкусные проценты). Но нужно ли делать такие диверсии? Нет!
Вот и получается парадокс с аппетитом Еще 2 года назад для инвесторов 20% годовых было невкусно, а сейчас 12,4% - вкусно. Конъюнктура-с.
asti написав:Уж полночь близится, а результатов нет... Что там с аукционом, состоялся?
Появились результаты. Что-ж, спрос на длинные бумаги сохраняется, но уже не ажиотажный. Спрос на трехсполовинойлетки 4 миллиарда, предложение 3, которые и взяли. Отсечка 12,5 ставка 12,38. В прошлый раз была 12,40 - косметическое изменение. По ставкам - дно. Значит, скорее всего, и по курсу...//)
Минфин спрашивает экспертов: если мы поднимем социальные гарантии бедным слоям населения, то 1) не разгонит ли это инфляцию? 2) по чем ударит? 3) какие группы товаров люди будут покупать за эти "дополнительные" деньги?
У кого какие ответы? У меня такие: 1) если разгонит, то не сильно, на много соцвыплаты не поднимут 2) ударит по ценам (как всегда), слегка отразится на курсе валюты 3) мобильные телефоны, лекарства, бытовую технику и прочие импортные товары.