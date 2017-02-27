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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2874287528762877>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Dimar написав:
  Alex2007 написав:Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил

По-моему отвечали. Но я повторю.
Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.
В нужном объеме и по устраивающей цене.

Вроде достаточно вразумительно ответил :)


Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос.
То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:55

Уж полночь близится, а результатов нет...
Что там с аукционом, состоялся?
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://korrespondent.net/ukraine/41674 ... a-realnost
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:15

Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. В ходе проведения аукциона удалось привлечь 3,360 млрд.грн и 54 млн долларов ( 4,655 млрд.грн )

Завтра состоится погашение на 9 месячных ОВГЗ на 4,4 млрд.грн

Особо хочу отметить что по 12 месячным ОВГЗ не состоялось размещение. Вероятно из-за отсутствия заявок.

3 месячные было подано заявок на 372 млн, удовлетворили на 52 млн.

3-х летки, было подано заявок на 4,1 млрд, удовлетворили на 3 млрд.

Годовые долларовые, было подано заявок на 28 млн, удовлетворили на 18 млн.Ставка отсечения 4% , средневзвешенная 3,88%

Двухлетние долларовые. Заявок было подано на 45 млн, удовлетворили на 34 млн долларов. Ставка отсечения составила 4,25% , средневзвешенная 4,08% .Предыдущий аукцион по этому выпуску был 12 ноября, тогда ставка отсечения была такая-же, а вот средневзвешенная была немного ниже, на уровне 4,02%



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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:16

  asti написав:Уж полночь близится, а результатов нет...
Что там с аукционом, состоялся?
Появились результаты. Что-ж, спрос на длинные бумаги сохраняется, но уже не ажиотажный.
Спрос на трехсполовинойлетки 4 миллиарда, предложение 3, которые и взяли. Отсечка 12,5 ставка 12,38.
В прошлый раз была 12,40 - косметическое изменение.
По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:28

по годовым ОВГЗ уже вторую неделю нет спроса.

Думаю нерезы уже успокоились.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:33

  freeze написав:
Dimar написав:
  Alex2007 написав:Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил

По-моему отвечали. Но я повторю.
Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.
В нужном объеме и по устраивающей цене.

Вроде достаточно вразумительно ответил :)


Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос.
То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают.

1. Что значит "вкусные проценты"? Кому вкусные? 12,4% годовых - это вкусные? А 19% годовых как в начале года - это вкусные?

2. Вы наверное не понимаете, как функционирует первичный рынок ОВГЗ. Минфин предлагает определенный объем облигаций и на определенные сроки. А уже участники рынка подают заявки, какие суммы каждый из них хочет купить и по какой ставке. Минфин после этого определяется, какие заявки удовлетворить, а какие - нет. К примеру, вначале года удовлетворял все что "ниже 18%". Потом ниже 17%, потом ниже 16% и так далее. Дошли до ставок в 12,4% годовых на аукционе недельной давности по четырехлеткам.

Нет, конечно можно было бы 2-3 года назад продавать ОВГЗ под 30 или 40% годовых - в таком случае спрос (возможно) и появился бы (да, єто вкусные проценты). Но нужно ли делать такие диверсии? Нет!

Вот и получается парадокс с аппетитом :) Еще 2 года назад для инвесторов 20% годовых было невкусно, а сейчас 12,4% - вкусно.
Конъюнктура-с.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:35

  asti написав:
  asti написав:Уж полночь близится, а результатов нет...
Что там с аукционом, состоялся?
Появились результаты. Что-ж, спрос на длинные бумаги сохраняется, но уже не ажиотажный.
Спрос на трехсполовинойлетки 4 миллиарда, предложение 3, которые и взяли. Отсечка 12,5 ставка 12,38.
В прошлый раз была 12,40 - косметическое изменение.
По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)

когда пацкок?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:54

  asti написав:По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)


Найцікавіше, що буде далі? Всядимось та й будемо на дні сидіти, чи відштовхнувшись полетимо вгору... :?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:14

Минфин спрашивает экспертов: если мы поднимем социальные гарантии бедным слоям населения, то
1) не разгонит ли это инфляцию?
2) по чем ударит?
3) какие группы товаров люди будут покупать за эти "дополнительные" деньги?

У кого какие ответы? У меня такие:
1) если разгонит, то не сильно, на много соцвыплаты не поднимут
2) ударит по ценам (как всегда), слегка отразится на курсе валюты
3) мобильные телефоны, лекарства, бытовую технику и прочие импортные товары.
fler
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