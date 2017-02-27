RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2875287628772878>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:14

  Pupsik написав:
  asti написав:По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)
Найцікавіше, що буде далі? Всядимось та й будемо на дні сидіти, чи відштовхнувшись полетимо вгору... :?
Я склоняюсь к первому варианту.Если не будет черных лебедей - можем ещё долго болтаться возле 24.
А если и будет полёт, то не ракеты, а ласточки!
К слову, Египетский фунт, который так же укрепляется с января уже месяц стоит на одних уровнях//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Dimar написав:
  freeze написав:
Dimar написав:[quote="4808178:Alex2007"]
Этот вопрос я уже задавал, что мешало тогда размещать такие объемы овгз пару лет назад - вразумительного ответа так и не получил

По-моему отвечали. Но я повторю.
Для того, чтобы что-то продать, нужно чтобы был желающий это купить.
В нужном объеме и по устраивающей цене.

Вроде достаточно вразумительно ответил :)


Тема почему такие вкусные проценты, на который бы устремился нужный обьем, не сделали два года назад, как в вопросе, не раскрыта. Вы не ответили на вопрос.
То что для того чтобы продать, надо чтобы кто то купил, это и так все знают.

Вот и получается парадокс с аппетитом :) Еще 2 года назад для инвесторов 20% годовых было невкусно, а сейчас 12,4% - вкусно.
Конъюнктура-с.[/quote]

Вкусные проценты －это те по которым хочется взять. Как бы странно это обьяснять.

А насчет парадокса, вот так реально предлагали два года назад под 20 процентов, и все нос воротили, было людям не вкусно ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13845
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3782 раз.
Подякували: 5614 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:38

  Dimar написав:Вот и получается парадокс с аппетитом :) Еще 2 года назад для инвесторов 20% годовых было невкусно, а сейчас 12,4% - вкусно.
Конъюнктура-с.


Никакого парадокса - один в один идем за ставкой ФРС (и, следовательно, доходностью трежерей), добавляя свою премию за риск.

Правда, ситуативно, этот риск сильно переоценен, и позволяет заработать еще ХХ% годовых на укреплении гривны. Долго так продолжаться не будет - не способна наша экономика давать 20-25% прибыли в валюте (12% купонной доходности + еще примерно столько же курсовой)... Да что там наша - никакая не способна!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 02.05.18
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1928 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:39

  asti написав:
  Pupsik написав:
  asti написав:По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)
Найцікавіше, що буде далі? Всядимось та й будемо на дні сидіти, чи відштовхнувшись полетимо вгору... :?
Я склоняюсь к первому варианту.Если не будет черных лебедей - можем ещё долго болтаться возле 24.
А если и будет полёт, то не ракеты, а ласточки!
К слову, Египетский фунт, который так же укрепляется с января уже месяц стоит на одних уровнях//))

А когда планируете назад в валюту?
Andrew_
 
Повідомлень: 302
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:42

Можно начинать потихоньку заходить//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:43

  Pupsik написав:
  asti написав:По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)


Найцікавіше, що буде далі? Всядимось та й будемо на дні сидіти, чи відштовхнувшись полетимо вгору... :?

Нацбанк что то решительно держит планку 24, похоже поход на 16 пока приостанавливается :oops:

Плюс середина зимы это традиционно период минимальной активности экспортеров с финансистами, и раздолья для спортивных поцыков на фоне праздничного зимнего расслабона.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:52

  escobar написав:
  Pupsik написав:
  asti написав:По ставкам - дно.
Значит, скорее всего, и по курсу...//)
Найцікавіше, що буде далі? Всядимось та й будемо на дні сидіти, чи відштовхнувшись полетимо вгору... :?
Нацбанк что то решительно держит планку 24, похоже поход на 16 пока приостанавливается :oops:
Про 16 забудьте, как и про 20; максимум что увидим 23,5 и то не факт. НБУ будет скупать всё, что ниже 24 и в данной ситуации я бы рекомендовал следовать его примеру...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:53

  asti написав:Можно начинать потихоньку заходить//)

"Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!" :mrgreen: Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого. 8) А вы думайте! Только как бы не получилось, как в 2014... Тогда тоже долго мялись и думали, брать уже по 8.15 или это дорого. В итоге пришлось потом брать по 10, 12, и 15. Сейчас похожая ситуация, ведь никто не знает, что там в Париже порешают 9 декабря. А самое фиговое, что неизвестно, кто конкретно так усердно льёт валюту для входа в ОВГЗ. Тогда поток может резко и мгновенно сменить направление.
yuri_m
 
Повідомлень: 619
З нами з: 25.11.08
Подякував: 35 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:01

  asti написав:Про 16 забудьте, как и про 20; максимум что увидим 23,5 и то не факт. НБУ будет скупать всё, что ниже 24 и в данной ситуации я бы рекомендовал следовать его примеру...//)

Не факт.
Движение вниз выдыхается, но потенциал еще не исчерпан.

Минфин может разродится таки после нового года с размещением 5- и 6-летних облигаций. Что станет весомым поводом для нового обновления многолетних минимумов.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:04

  yuri_m написав:А самое фиговое, что неизвестно, кто конкретно так усердно льёт валюту для входа в ОВГЗ. Тогда поток может резко и мгновенно сменить направление.

4 миллиарда баксов влить в украинские облигации могли только западные инвест фонды - а на что они ориентируются давно известно.
Динамика макропоказтелей, да отсутствие наездов на независимость нацбанка, становятся лучшими друзьями.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2875287628772878>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6749 1481609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 12:25
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1632, 1633, 1634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16330 1992697
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 09:34
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 43497
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МОТОР-БАНК (24)
03.12.2019 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.