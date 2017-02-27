Додано: Вів 03 гру, 2019 19:53

asti написав: Можно начинать потихоньку заходить//) Можно начинать потихоньку заходить//)

"Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!"Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого.А вы думайте! Только как бы не получилось, как в 2014... Тогда тоже долго мялись и думали, брать уже по 8.15 или это дорого. В итоге пришлось потом брать по 10, 12, и 15. Сейчас похожая ситуация, ведь никто не знает, что там в Париже порешают 9 декабря. А самое фиговое, что неизвестно, кто конкретно так усердно льёт валюту для входа в ОВГЗ. Тогда поток может резко и мгновенно сменить направление.