Я склоняюсь к первому варианту.Если не будет черных лебедей - можем ещё долго болтаться возле 24.
А если и будет полёт, то не ракеты, а ласточки!
К слову, Египетский фунт, который так же укрепляется с января уже месяц стоит на одних уровнях//))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:14
Я склоняюсь к первому варианту.Если не будет черных лебедей - можем ещё долго болтаться возле 24.
А если и будет полёт, то не ракеты, а ласточки!
К слову, Египетский фунт, который так же укрепляется с января уже месяц стоит на одних уровнях//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот и получается парадокс с аппетитом Еще 2 года назад для инвесторов 20% годовых было невкусно, а сейчас 12,4% - вкусно.
Конъюнктура-с.[/quote]
Вкусные проценты －это те по которым хочется взять. Как бы странно это обьяснять.
А насчет парадокса, вот так реально предлагали два года назад под 20 процентов, и все нос воротили, было людям не вкусно ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:38
Никакого парадокса - один в один идем за ставкой ФРС (и, следовательно, доходностью трежерей), добавляя свою премию за риск.
Правда, ситуативно, этот риск сильно переоценен, и позволяет заработать еще ХХ% годовых на укреплении гривны. Долго так продолжаться не будет - не способна наша экономика давать 20-25% прибыли в валюте (12% купонной доходности + еще примерно столько же курсовой)... Да что там наша - никакая не способна!
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:39
А когда планируете назад в валюту?
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:42
Можно начинать потихоньку заходить//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:43
Нацбанк что то решительно держит планку 24, похоже поход на 16 пока приостанавливается
Плюс середина зимы это традиционно период минимальной активности экспортеров с финансистами, и раздолья для спортивных поцыков на фоне праздничного зимнего расслабона.
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:52
Про 16 забудьте, как и про 20; максимум что увидим 23,5 и то не факт. НБУ будет скупать всё, что ниже 24 и в данной ситуации я бы рекомендовал следовать его примеру...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:53
"Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!" Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого. А вы думайте! Только как бы не получилось, как в 2014... Тогда тоже долго мялись и думали, брать уже по 8.15 или это дорого. В итоге пришлось потом брать по 10, 12, и 15. Сейчас похожая ситуация, ведь никто не знает, что там в Париже порешают 9 декабря. А самое фиговое, что неизвестно, кто конкретно так усердно льёт валюту для входа в ОВГЗ. Тогда поток может резко и мгновенно сменить направление.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:01
Не факт.
Движение вниз выдыхается, но потенциал еще не исчерпан.
Минфин может разродится таки после нового года с размещением 5- и 6-летних облигаций. Что станет весомым поводом для нового обновления многолетних минимумов.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:04
4 миллиарда баксов влить в украинские облигации могли только западные инвест фонды - а на что они ориентируются давно известно.
Динамика макропоказтелей, да отсутствие наездов на независимость нацбанка, становятся лучшими друзьями.
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