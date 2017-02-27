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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2875287628772878

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:05

  yuri_m написав:
  asti написав:Можно начинать потихоньку заходить//)
"Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!" :mrgreen: Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого. 8) А вы думайте!
Мы рады за вас. :) Действительно, нынешние уровни уже интересны для входа. Я склоняюсь к мысли, что сильно вниз мы не пойдем, максимум ещё копеек на 30 - 40, не больше. А вот если что-то пойдет не так...
От Нормандии я не жду негатива, это больше положительный фактор, о чем бы не договорились, это лучше чем совсем без договоренностей.
Спрос на ОВГЗ ещё сохраняется, но видно, что ставки уже на грани потери интереса к бумагам и если их ещё снизят, этот интерес пропадет окончательно; а в первом квартале надо вернуть ни много ни мало 47 ярдов! Минфин это всё прекрасно понимает, поэтому ставку могут ещё и повысить слегка. С другой стороны у НБУ достаточно резервов, чтобы сдержать курс в случае резкого всплеска спроса//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:11

Минфин Украины приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов для финансирования дефицита госбюджета и рефинансирования госдолга.

Об этом сообщил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман на своей странице в FACEBOOK.

“Без нерезидентов Минфину в 2020 году придется или существенно, на 100-200 млрд грн, секвестировать расходы госбюджета, или включать печатный станок (но если НБУ утратит независимость, это может спровоцировать бегство инвесторов и еще более ухудшить ситуацию), или идти на дефолт”,- утверждает эксперт.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46105 ... tov-najman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:20

  escobar написав:
  asti написав:Про 16 забудьте, как и про 20; максимум что увидим 23,5 и то не факт. НБУ будет скупать всё, что ниже 24 и в данной ситуации я бы рекомендовал следовать его примеру...//)
Не факт.
Движение вниз выдыхается, но потенциал еще не исчерпан.
Минфин может разродится таки после нового года с размещением 5- и 6-летних облигаций. Что станет весомым поводом для нового обновления многолетних минимумов.
Я и не говорю, что исчерпан. Ещё копеек 30-40 вниз можем сделать, но учитывая, что экспортёры уже кричат криком и бюджетные дыры становятся всё больше...
Думаю, Минфин и НБУ при участии офиса Президента (вспомните последние встречи) таки нашли Эквилибриум где-то на текущих уровнях. Они решили пойти по пути резкого снижения ставок - с уровня 15-16 в октябре до 13 в ноябре.
Так что даже если семилетки и предложат рынку - дадут такую доходность, которая не ударит по курсу гривны//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:20

  escobar написав:4 миллиарда баксов влить в украинские облигации могли только западные инвест фонды - а на что они ориентируются давно известно.
Динамика макропоказтелей, да отсутствие наездов на независимость нацбанка, становятся лучшими друзьями.

Откуда такая уверенность в происхождении денег? Особенно у человека с ником Эскобар. :mrgreen: Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Януковичу для "поддержки штанов" давали в 2013 году первый транш 3 миллиарда. А тут залили 4. Какие-то странно похожие цифры...Причем Янеку давали напрямую в виде кредита, а тут под ОВГЗ. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:21

freeze

Как они выйдут из ОВГЗ? по моему сценарию? кто-то говорит что нельзя выйти, потому что не будет покупателей овгз. Другие вообще ничего не говорят. Пишу только я один :mrgreen:

не выйдут они никуда из ОВГЗ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:24

  proftpd66 написав:кто-то говорит что нельзя выйти, потому что не будет покупателей овгз.


Это что-то анти-рыночное, что значит не будет покупателей. Покупатель всегда есть, просто он ждёт свою цену.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:26

freeze

Эксперты говорят, что никто не купит за 1-2 недели 50-100млрд овгз, которые будут продаваться. Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:freeze

Эксперты говорят, что никто не купит за 1-2 недели 50-100млрд овгз, которые будут продаваться. Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.


Конечно купят, кому то наверняка будут нужны ОВГЗ за такой номинал, я и говорю, что нет товара, который плохо продается, есть товар, на который установили неверную цену в рассматриваемый период времени.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:44

  proftpd66 написав:freeze

Как они выйдут из ОВГЗ? по моему сценарию? кто-то говорит что нельзя выйти, потому что не будет покупателей овгз. Другие вообще ничего не говорят. Пишу только я один :mrgreen:

не выйдут они никуда из ОВГЗ?

Если исключить количественное смягчение от нбу, то быстро облигаций на 100 лярдов сбыть конечно не выйдет. Но уже один факт появления большого количества овгз на вторичке обвалит ставки и закроет возможность минфину кредитоваться на аукционах на годы вперед.
escobar
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