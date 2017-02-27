Додано: Вів 03 гру, 2019 20:05

yuri_m написав: asti написав: Можно начинать потихоньку заходить//) Можно начинать потихоньку заходить//) "Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!" Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого. А вы думайте! "Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!"Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого.А вы думайте!

Мы рады за вас.Действительно, нынешние уровни уже интересны для входа. Я склоняюсь к мысли, что сильно вниз мы не пойдем, максимум ещё копеек на 30 - 40, не больше. А вот если что-то пойдет не так...От Нормандии я не жду негатива, это больше положительный фактор, о чем бы не договорились, это лучше чем совсем без договоренностей.Спрос на ОВГЗ ещё сохраняется, но видно, что ставки уже на грани потери интереса к бумагам и если их ещё снизят, этот интерес пропадет окончательно; а в первом квартале надо вернуть ни много ни мало 47 ярдов! Минфин это всё прекрасно понимает, поэтому ставку могут ещё и повысить слегка. С другой стороны у НБУ достаточно резервов, чтобы сдержать курс в случае резкого всплеска спроса//)