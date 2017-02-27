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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:30
Там Зеленский сказал кредиты под 5% будет давать...
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Andrew_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:34
Вело написав: yuri_m написав: Vlad442 написав:
Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
Вы сами и ответили на свои вопросы. Занимают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Просто чтобы заткнуть, без всякой стратегии, как потом отдавать. По принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться". А дальше и трава не расти! Воруют-то и распродают страну сейчас, а расхлебывать всё это уже будет потом кто-то другой. Чистой воды временщики у руля страны! А народ молча смотрит на это, и это тоже логично - 90% населения вообще не интересуется ни политикой, ни экономикой. Им вся картина мира укладывается в один параметр "курс доллара". Пока гривна укрепляется, им это нравится. А на 1-2 шага вперед никто и не думает. Точно так же было
и при Януковиче и долларе "па 8". Все жили одним днём!
Не совсем. При Януковиче НБУ держал гривну, а теперь доллар.
чіво? Долар зараз тримає? Що за брєд. Як і тоді так зараз тримають 'моцну грішу'!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:49
proftpd66 написав:
Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.
нерезиденти не для того купували нашу бумагу, щоб скидати за половину чи гірше вартості
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:55
greenozon написав: proftpd66 написав:
Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.
нерезиденти не для того купували нашу бумагу, щоб скидати за половину чи гірше вартості
Если бы планируемая прибыль зависела только от желания её получить )))
Никто не знает будущего (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:58
greenozon написав: proftpd66 написав:
Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.
нерезиденти не для того купували нашу бумагу, щоб скидати за половину чи гірше вартості
Нерезидент нерезиденту рознь - там тоже есть и умные, и глупые деньги
Первые, уверен, уже уходят, вторые - набирают позиции
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:59
скільки років держава пропонує бумагу?
чому нерези зайшли на 100 ММ лише цього року
нерези = крупні закордонні інвест фонди, де прораховують усі ймовірності на надцять кроків наперед
Оскільки вони зайшли лише цього року причому на довго(!) срок - роблю висновок що гривня буде на низах ще довго.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:59
yuri_m написав: Вело написав:
Не совсем. При Януковиче НБУ держал гривну, а теперь доллар.
При Януковиче братва выводила ворованное за границу, но зарабатывала на дутом НДС в гривнах. Поэтому им выгоднее было держать курс 8, хотя по всем параметрам он должен был быть около 10 к концу 2013 года. Сейчас же принята другая схема: аномальным снижением курса доллара давят весь экспорт в стране, чтобы повторить ситуацию 2008-2009 и 2014-2015 годов. Т.е. эти ребята работают по сути сейчас не сами по себе, а на внешнего заказчика. Он дал им заказ обанкротить или очень сильно завалить экономику Украины. И тут вариантов, кто заказал, не так уж и много...
Так на наступний рік грандіозна приватизація + розпродаж землі. Тут і до бабки не ходи...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:04
Сибарит написав: Vlad442 написав:
Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.
Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.
Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.
Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?
Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.
Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда.
Але перепозичають не під 2% від МВФ чи ЄС, а під 15..18% у все міцнішій...Чи віддавати будуть при курсі ПА30+ через рік, або Па36 через 2, ПА42 через 3, Па50 через 4 і Па60 через 5?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:06
asti написав: Vlad442 написав: asti написав:
Да будет вам известно, в ОВГЗ зашло 4 ярда зелени, НБУ выкупил 5... Какие вопросы к НБУ?
Значит курс 24 экономически обоснован?
НБУ обязан выкупать весть доллар, зашедший под ОВГЗ, потому что это спекулятивные деньги, которые сегодня зашли, завтра вышли. Эти доллары нельзя проесть или положить в свой карман.
Экономически обоснованный курс на сейчас 22,5 и только перманентное вмешательство НБУ в виде постоянного выкупа 10-15% рынка удерживает курс на уровнях близких к 24...
Ещё раз напишу специально для вас: в ОВГЗ зашло ЧЕТЫРЕ миллиарда долларов, а НБУ выкупил ПЯТЬ!!! Дошло?
Забув ще про перекази заробітчан.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:06
greenozon написав:
скільки років держава пропонує бумагу?
чому нерези зайшли на 100 ММ лише цього року
нерези = крупні закордонні інвест фонди, де прораховують усі ймовірності на надцять кроків наперед
Оскільки вони зайшли лише цього року причому на довго(!) срок - роблю висновок що гривня буде на низах ще довго.
Будем надеяться что добрый дяди купили
Советую посмотреть видео:
там рассказано про девальвация в 3 раза Фунта Стерлинга в 93 году, кажется, спекули развалили Англию. А Украине не смогут?
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