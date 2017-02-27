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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 22:07
Вело написав:
Думаю, основная причина укрепления гривны, это то, что дело идёт к окончанию войны.
100 ярдів від Раші на підході... Дєржі карман ширє!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:09
greenozon написав:
скільки років держава пропонує бумагу?
чому нерези зайшли на 100 ММ лише цього року
нерези = крупні закордонні інвест фонди, де прораховують усі ймовірності на надцять кроків наперед
Оскільки вони зайшли лише цього року причому на довго(!) срок - роблю висновок що гривня буде на низах ще довго.
Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:17
zРадио написав:
Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"
це закладені жертви золотому тільцю
ps Смієься той, хто сміється останній (с) народна мудрість
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