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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28782879288028812882>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:07

  Вело написав:Думаю, основная причина укрепления гривны, это то, что дело идёт к окончанию войны.

100 ярдів від Раші на підході... Дєржі карман ширє!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:09

  greenozon написав:скільки років держава пропонує бумагу?
чому нерези зайшли на 100 ММ лише цього року
нерези = крупні закордонні інвест фонди, де прораховують усі ймовірності на надцять кроків наперед
Оскільки вони зайшли лише цього року причому на довго(!) срок - роблю висновок що гривня буде на низах ще довго.


Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"


це закладені жертви золотому тільцю

ps Смієься той, хто сміється останній (с) народна мудрість
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:35

  proftpd66 написав:freeze

Эксперты говорят, что никто не купит за 1-2 недели 50-100млрд овгз, которые будут продаваться. Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.

Зачем их продавать?
ОВГЗ - самый твердый актив для НБУ.
Берется кредит под залог овгз и на выход. Как раз и запрет на покупку валюты на кредитные сняли. Залаживаем все овгз в залог, скупаем валюту на низах, потом резко влить гривны на наш слабый МБ и довести на саморазогреве к благодатному уровню 27, на верхах распродатся, выровняв при этом курс, выкупить залог.

Правительство довольно, "инвесторы" довольны.

Одна беда - нужны вагоны топлива и прикрытие :)
Востаннє редагувалось curiousobro в Вів 03 гру, 2019 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:35

  yuri_m написав: Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?


Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:50

  fler написав:Минфин спрашивает экспертов: если мы поднимем социальные гарантии бедным слоям населения, то
1) не разгонит ли это инфляцию?
2) по чем ударит?
3) какие группы товаров люди будут покупать за эти "дополнительные" деньги?

У кого какие ответы? У меня такие:
1) если разгонит, то не сильно, на много соцвыплаты не поднимут
2) ударит по ценам (как всегда), слегка отразится на курсе валюты
3) мобильные телефоны, лекарства, бытовую технику и прочие импортные товары.


Значит у вас всё нормально с "бедными слоями населения". Обычно по методикам определения бедности бедными считают тех, кто недоедает. А если ваши "бедные" после добавки Минфина двинут сразу айфоны, виагру и кофе-мейкеры покупать, то у большинства из них всё в порядке. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:52

  Andrew_ написав:Там Зеленский сказал кредиты под 5% будет давать...

Из тех денег, которые собирает через ОВГЗ под 15-18%? :mrgreen: В натуре бизнес по-русски. :mrgreen: Эту рекламу офис Зеленского запускает, чтобы заманить сюда заробитчан. Вот только никто не думает головой, для чего он эту тему закрутил. Заробитчане заводят в Украину в год 10-12 миллиардов долларов. Если они все вдруг решат вернуться, то страна автоматом потеряет этот не слабый источник валюты. И это на фоне ускоряющегося падения экспорта из-за зажатого курса... Выходит Зе и компания желают еще сильнее ухудшить наш внешнеторговый баланс? А вот в это очень охотно верю! Экспорт активно валят, бизнес кошмарят, инвесторов разгоняют, теперь краник заробитчан еще перекроют - итого останется только канал поступления валюты через ОВГЗ. А кто у нас банкует на ОВГЗ? А это большая тайна! Выглядит это всё как сознательное перекрытие всех альтернативных источников валюты для страны. Чтобы через ОВГЗ в ручном режиме потом управлять курсом гривны.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:54

Я вам обещаю обещать ....

  Libo написав:
  yuri_m написав: Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?


Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
8) 8) 8)


У Вовы новый тренд "Я дам вам дешевые кредиты, не бейте меня !"
А деньги откуда , клоун? В твоем бюджете дыра 46 млрд. гривен. МВФ кредита не даст.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:54

  Libo написав:
  yuri_m написав: Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?


Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
8) 8) 8)

проблема в том, что владельцев бумаг невозможно установить
edvardd
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