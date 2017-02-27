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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 22:07
Вело написав:
Думаю, основная причина укрепления гривны, это то, что дело идёт к окончанию войны.
100 ярдів від Раші на підході... Дєржі карман ширє!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:09
greenozon написав:
скільки років держава пропонує бумагу?
чому нерези зайшли на 100 ММ лише цього року
нерези = крупні закордонні інвест фонди, де прораховують усі ймовірності на надцять кроків наперед
Оскільки вони зайшли лише цього року причому на довго(!) срок - роблю висновок що гривня буде на низах ще довго.
Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:17
zРадио написав:
Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"
це закладені жертви золотому тільцю
ps Смієься той, хто сміється останній (с) народна мудрість
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:35
proftpd66 написав:freeze
Эксперты говорят, что никто не купит за 1-2 недели 50-100млрд овгз, которые будут продаваться. Их могут купить по 30%-50% дешевле
от номинала.
Зачем их продавать?
ОВГЗ - самый твердый актив для НБУ.
Берется кредит под залог овгз и на выход. Как раз и запрет на покупку валюты на кредитные сняли. Залаживаем все овгз в залог, скупаем валюту на низах, потом резко влить гривны на наш слабый МБ и довести на саморазогреве к благодатному уровню 27, на верхах распродатся, выровняв при этом курс, выкупить залог.
Правительство довольно, "инвесторы" довольны.
Одна беда - нужны вагоны топлива и прикрытие
Востаннє редагувалось curiousobro
в Вів 03 гру, 2019 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:35
yuri_m написав:
Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?
Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:37
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:50
fler написав:
Минфин спрашивает экспертов: если мы поднимем социальные гарантии бедным слоям населения
, то
1) не разгонит ли это инфляцию?
2) по чем ударит?
3) какие группы товаров люди будут покупать за эти "дополнительные" деньги?
У кого какие ответы? У меня такие:
1) если разгонит, то не сильно, на много соцвыплаты не поднимут
2) ударит по ценам (как всегда), слегка отразится на курсе валюты
3) мобильные телефоны, лекарства, бытовую технику и прочие импортные товары.
Значит у вас всё нормально с "бедными слоями населения". Обычно по методикам определения бедности бедными считают тех, кто недоедает. А если ваши "бедные" после добавки Минфина двинут сразу айфоны, виагру и кофе-мейкеры покупать, то у большинства из них всё в порядке.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:52
Andrew_ написав:
Там Зеленский сказал кредиты под 5% будет давать...
Из тех денег, которые собирает через ОВГЗ под 15-18%?
В натуре бизнес по-русски.
Эту рекламу офис Зеленского запускает, чтобы заманить сюда заробитчан. Вот только никто не думает головой, для чего он эту тему закрутил. Заробитчане заводят в Украину в год 10-12 миллиардов долларов. Если они все вдруг решат вернуться, то страна автоматом потеряет этот не слабый источник валюты. И это на фоне ускоряющегося падения экспорта из-за зажатого курса... Выходит Зе и компания желают еще сильнее ухудшить наш внешнеторговый баланс? А вот в это очень охотно верю! Экспорт активно валят, бизнес кошмарят, инвесторов разгоняют, теперь краник заробитчан еще перекроют - итого останется только канал поступления валюты через ОВГЗ. А кто у нас банкует на ОВГЗ? А это большая тайна! Выглядит это всё как сознательное перекрытие всех альтернативных источников валюты для страны. Чтобы через ОВГЗ в ручном режиме потом управлять курсом гривны.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:54
Libo написав:
yuri_m написав:
Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?
Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
У Вовы новый тренд "Я дам вам дешевые кредиты, не бейте меня !"
А деньги откуда , клоун? В твоем бюджете дыра 46 млрд. гривен. МВФ кредита не даст.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:54
Libo написав:
yuri_m написав:
Не такая уж и большая сумма 4 ярда баксов! Например тот же "Газпром" может запросто выложить при необходимости и в 10 раз больше. И тоже через свои типа западные инвестфонды. Почему и задавал вопрос о реальных владельцах вливаемых денег. Типа если будешь себя вести правильно, то облигации будут висеть до конца погашения. А если начнешь брыкаться - то сразу все сбросим и обвалим тебе быстро курс до 40-50. Хороший способ контроля над поставленными рулить страной людьми! Не находите?
Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
проблема в том, что владельцев бумаг невозможно установить
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