Додано: Вів 03 гру, 2019 22:52

Andrew_ написав: Там Зеленский сказал кредиты под 5% будет давать... Там Зеленский сказал кредиты под 5% будет давать...

Из тех денег, которые собирает через ОВГЗ под 15-18%?В натуре бизнес по-русски.Эту рекламу офис Зеленского запускает, чтобы заманить сюда заробитчан. Вот только никто не думает головой, для чего он эту тему закрутил. Заробитчане заводят в Украину в год 10-12 миллиардов долларов. Если они все вдруг решат вернуться, то страна автоматом потеряет этот не слабый источник валюты. И это на фоне ускоряющегося падения экспорта из-за зажатого курса... Выходит Зе и компания желают еще сильнее ухудшить наш внешнеторговый баланс? А вот в это очень охотно верю! Экспорт активно валят, бизнес кошмарят, инвесторов разгоняют, теперь краник заробитчан еще перекроют - итого останется только канал поступления валюты через ОВГЗ. А кто у нас банкует на ОВГЗ? А это большая тайна! Выглядит это всё как сознательное перекрытие всех альтернативных источников валюты для страны. Чтобы через ОВГЗ в ручном режиме потом управлять курсом гривны.