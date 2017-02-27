Libo написав:

Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.