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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2879288028812882>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:57

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:И что более важно — позволил украинским банкам кредитовать иностранные инвестфонды (компании-нерезиденты) на срок до 14 дней. Разрешены гривневые целевые кредиты, а также операции на условиях форвард и своп.

Это механизм для входа в ОВГЗ, а не для выхода. Он позволяет не продавать валюту заранее, а делать это спокойно, когда облигации уже куплены. Для валютного рынка такой механизм означает возможность распределения излишков предложения валюты во времени.
В случае намечающегося шухера, банки кредитовать под залог облигаций не будут, а если и будут, то на суммы кратно меньше, чем номинал залога. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в собственной прибыли, а не в банкротстве.

И еще раз: всех денег у банков не хватит, чтобы прокредитовать такой выход всех нерезов из облигаций.

Не рабочая эта схема. Придумайте что-нибудь изысканней :)

Шота ржу, про банки, які зацікавлені у прибутках. Тре в Лєри посавєтовацця.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:04

Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"

NBC News:
DEVELOPING: Democratic-led House Intel Cmte. has released its draft impeachment inquiry report entitled “The Trump-Ukraine Impeachment Inquiry Report."
https://www.nbcnews.com/politics/trump- ... t-n1095036
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:07

  asti написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:lrs7719
Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))
Звучит как ругательство :D . Почему то сразу вспоминаются депо-люди Дельты, которые закинулись Миколайчиком-2013.
Как сейчас помню, как я открывал в октябре'13 пятилетние депо в Дельте. А чего, стабильность, Ёпта!
Власть Януковича тогда (мне) казалась незыблемой...

Вы наш новый индикатор . Послушай что сделал Асти и чделай наоборот. Так что говорите на сколько % от своего капитала вы вошли в ОВГЗ ? :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:20

  asti написав:
  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
А можно встречный вопрос, зачем Америка, крупнейшая и сильнейшая экономика мира заняла уже 20 трюликов баксов, не подскажете?

Прдскажу. Долги отдают только трусы. А если более практично ответить то первая в мире по силе армия . Пос авять две авианосные групы рядом с тем кто требует возврат долга и обявят его терористом диктатором нарушающим права людей и усе. Был кредитор и нет его.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:21

  edvardd написав:
  Libo написав:
Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери…
Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ.
Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота.
Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие.
Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
8) 8) 8)

проблема в том, что владельцев бумаг невозможно установить


Боже, в каком веке вы живете?! :roll:
Это же банковские и депозитарные операции с ЦБ, это налогообложение и IRS, это борьба с отмыванием и финансированием терроризма, это в эпоху когда известен каждый держатель крипты, это когда Биг Бразер знает подноготную твоей личной и половой жизни в твоей запорожской глуши ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:28

  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"


Со мной респектабельные джентльмены снимают шляпу и здороваются особенно почтительно …
Светские дамы с интересом рассматривают и не прочь попробовать. :oops:
Еще ни одному государству не удалось снять президента США. Украина первая. Любой украинец для них сейчас как Юрий Гагарин.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:30

  yama написав:
  asti написав:
  lrs7719 написав:Почему то сразу вспоминаются депо-люди Дельты, которые закинулись Миколайчиком-2013.
Как сейчас помню, как я открывал в октябре'13 пятилетние депо в Дельте. А чего, стабильность, Ёпта!
Власть Януковича тогда (мне) казалась незыблемой...
Вы наш новый индикатор . Послушай что сделал Асти и делай наоборот. Так что говорите на сколько % от своего капитала вы вошли в ОВГЗ ? :mrgreen:
90 :oops: :roll:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:31

  greenozon написав:
  zРадио написав:Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"


це закладені жертви золотому тільцю

ps Смієься той, хто сміється останній (с) народна мудрість


Я не с вас, а с просчитавшихся гуру :D

В чем вы можете оказаться правы - так это в предположении о стабильности гривны до выхода крупных нерезов в случае, если те заходили по инсайду и гарантиям, а не "просчету вероятностей на годы вперед".

Закручивать гайки внутри страны ради интересов внешних кредиторов НБУ и Минфин умеют - за это можно "не переживать" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:33

  asti написав:
  yama написав:Вы наш новый индикатор . Послушай что сделал Асти и делай наоборот. Так что говорите на сколько % от своего капитала вы вошли в ОВГЗ ? :mrgreen:
90 :oops: :roll:


На сколько влетели в Дельте ? Гривневый или долларовый открывали ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:40

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  yama написав:Вы наш новый индикатор . Послушай что сделал Асти и делай наоборот. Так что говорите на сколько % от своего капитала вы вошли в ОВГЗ ? :mrgreen:
90 :oops: :roll:
На сколько влетели в Дельте ? Гривневый или долларовый открывали ?
Влетел прилично, но не на пятилетках - они были пополняемые и я открыл их в количестве 2-х штук по 5000 каждая.
Мне в каком то смысле повезло с Дельтой - у меня были годовые депо большая часть которых заканчивалась в январе'14, и большую их часть я забрал и зашёл в доллар на всякий; жаль только, что не все...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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