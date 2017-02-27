proftpd66 написав:И что более важно — позволил украинским банкам кредитовать иностранные инвестфонды (компании-нерезиденты) на срок до 14 дней. Разрешены гривневые целевые кредиты, а также операции на условиях форвард и своп.
Это механизм для входа в ОВГЗ, а не для выхода. Он позволяет не продавать валюту заранее, а делать это спокойно, когда облигации уже куплены. Для валютного рынка такой механизм означает возможность распределения излишков предложения валюты во времени. В случае намечающегося шухера, банки кредитовать под залог облигаций не будут, а если и будут, то на суммы кратно меньше, чем номинал залога. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в собственной прибыли, а не в банкротстве.
И еще раз: всех денег у банков не хватит, чтобы прокредитовать такой выход всех нерезов из облигаций.
Не рабочая эта схема. Придумайте что-нибудь изысканней
Шота ржу, про банки, які зацікавлені у прибутках. Тре в Лєри посавєтовацця.
zzzzzz написав:lrs7719 Что ж вы так грубо с внутренними инвесторами )))
Звучит как ругательство . Почему то сразу вспоминаются депо-люди Дельты, которые закинулись Миколайчиком-2013.
Как сейчас помню, как я открывал в октябре'13 пятилетние депо в Дельте. А чего, стабильность, Ёпта! Власть Януковича тогда (мне) казалась незыблемой...
Вы наш новый индикатор . Послушай что сделал Асти и чделай наоборот. Так что говорите на сколько % от своего капитала вы вошли в ОВГЗ ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Vlad442 написав:Можно вопрос? Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги? Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться. Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
А можно встречный вопрос, зачем Америка, крупнейшая и сильнейшая экономика мира заняла уже 20 трюликов баксов, не подскажете?
Прдскажу. Долги отдают только трусы. А если более практично ответить то первая в мире по силе армия . Пос авять две авианосные групы рядом с тем кто требует возврат долга и обявят его терористом диктатором нарушающим права людей и усе. Был кредитор и нет его.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Libo написав: Еще это могут делать масоны, ЦРУ и Госдеп с ЮС Трежери… Об этом точно знают они сами плюс еще МВФ с ВБ. Если МВФ в ближайшее время не застучит в рынду, то успокойтесь - льют наши друзья, а не русская сволота. Насколько мне известно, в департаментах мониторинга внешнего долга и макроэкономической стабильности МВФ и ВБ пока по этому поводу полное спокойствие. Думаю, если бы это делали враги со злым умыслом, нас бы уже давно по каналам разведки и госдепа предупредили.
проблема в том, что владельцев бумаг невозможно установить
Боже, в каком веке вы живете?! Это же банковские и депозитарные операции с ЦБ, это налогообложение и IRS, это борьба с отмыванием и финансированием терроризма, это в эпоху когда известен каждый держатель крипты, это когда Биг Бразер знает подноготную твоей личной и половой жизни в твоей запорожской глуши ...
edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"
Со мной респектабельные джентльмены снимают шляпу и здороваются особенно почтительно … Светские дамы с интересом рассматривают и не прочь попробовать. Еще ни одному государству не удалось снять президента США. Украина первая. Любой украинец для них сейчас как Юрий Гагарин.
zРадио написав:Conseco, Bear Stearns, Lehman Brothers, Deutsche Bank - очень крупные инвестфонды/инвестбанки, "просчитавшие все вероятности на годы вперед"
це закладені жертви золотому тільцю
ps Смієься той, хто сміється останній (с) народна мудрість
Я не с вас, а с просчитавшихся гуру
В чем вы можете оказаться правы - так это в предположении о стабильности гривны до выхода крупных нерезов в случае, если те заходили по инсайду и гарантиям, а не "просчету вероятностей на годы вперед".
Закручивать гайки внутри страны ради интересов внешних кредиторов НБУ и Минфин умеют - за это можно "не переживать"
yama написав:Вы наш новый индикатор . Послушай что сделал Асти и делай наоборот. Так что говорите на сколько % от своего капитала вы вошли в ОВГЗ ?
90
На сколько влетели в Дельте ? Гривневый или долларовый открывали ?
Влетел прилично, но не на пятилетках - они были пополняемые и я открыл их в количестве 2-х штук по 5000 каждая. Мне в каком то смысле повезло с Дельтой - у меня были годовые депо большая часть которых заканчивалась в январе'14, и большую их часть я забрал и зашёл в доллар на всякий; жаль только, что не все...