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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2879288028812882

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:43

  edvardd написав:проблема в том, что владельцев бумаг невозможно установить

Это как бы не совсем проблема.... Это практика цивилизованного мира.

Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:45

До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне, % были в конце 13-года 32000 в месяц...
Золотое время было, эх...
Никаких тебе ОВГЗ, брокеров, комиссий. Банки платили 24-26 чистыми. И курс как стяжка в новостройке - не жизнь, сказка: знай себе депо перекладывай да проценты считай...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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