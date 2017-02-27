Это как бы не совсем проблема.... Это практика цивилизованного мира.
Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 23:43
Это как бы не совсем проблема.... Это практика цивилизованного мира.
Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 03 гру, 2019 23:45
До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне, % были в конце 13-года 32000 в месяц...
Золотое время было, эх...
Никаких тебе ОВГЗ, брокеров, комиссий. Банки платили 24-26 чистыми. И курс как стяжка в новостройке - не жизнь, сказка: знай себе депо перекладывай да проценты считай...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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