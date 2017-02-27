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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2879288028812882

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 387
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
20
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:43

  edvardd написав:проблема в том, что владельцев бумаг невозможно установить

Это как бы не совсем проблема.... Это практика цивилизованного мира.

Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:45

До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.
Востаннє редагувалось asti в Сер 04 гру, 2019 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:12

  Libo написав:
  fler написав:Минфин спрашивает экспертов: если мы поднимем социальные гарантии бедным слоям населения, то
1) не разгонит ли это инфляцию?
2) по чем ударит?
3) какие группы товаров люди будут покупать за эти "дополнительные" деньги?

У кого какие ответы? У меня такие:
1) если разгонит, то не сильно, на много соцвыплаты не поднимут
2) ударит по ценам (как всегда), слегка отразится на курсе валюты
3) мобильные телефоны, лекарства, бытовую технику и прочие импортные товары.


Значит у вас всё нормально с "бедными слоями населения". Обычно по методикам определения бедности бедными считают тех, кто недоедает. А если ваши "бедные" после добавки Минфина двинут сразу айфоны, виагру и кофе-мейкеры покупать, то у большинства из них всё в порядке. :?
у большинства населения понты это все, можно голодать но айфон купить надо, хоть в кредит хоть на 2 года , но надо
:mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:17

  Libo написав:
  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"


Со мной респектабельные джентльмены снимают шляпу и здороваются особенно почтительно …
Светские дамы с интересом рассматривают и не прочь попробовать. :oops:
Еще ни одному государству не удалось снять президента США. Украина первая. Любой украинец для них сейчас как Юрий Гагарин.
:lol: :lol: :lol:

Цікаво, Ви носите плакат чи футболку з написом, що ідентифікує Вас як українця?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:19

  vovan_prm написав:Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда


Глупости. Все ЦБ покупаются на чье-то имя и этот кто-то платит за них со своего счета. Все прозрачно. И этого уже достаточно для отслеживания за дальнейшим движением. Это ЦБ не на предъявителя (анонимные), а именные. Бумаг на предъявителя больше в мире нет. Конечного бенефициара любой банк, хранитель или номинальный держатель сдаёт налоговым службам с потрохами по первому требованию. Я уже молчу про финансовую разведку. Какие тут решения суда или согласие? $10 тыщ и сразу под финмониторинг. У вас банки предоставляют информацию о ваших счетах в налоговую и в финмониторинг тоже с вашего согласия или по решению суда? Как бы не так. По первому требованию! Связался с финансовой системой - будь готов ответить за чистоту своих средств. 8)
Назвался груздем - полезай в кузов. (с)
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:24

  centurionus написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"


Со мной респектабельные джентльмены снимают шляпу и здороваются особенно почтительно …
Светские дамы с интересом рассматривают и не прочь попробовать.
Еще ни одному государству не удалось снять президента США. Украина первая. Любой украинец для них сейчас как Юрий Гагарин.

Цікаво, Ви носите плакат чи футболку з написом, що ідентифікує Вас як українця?

:D акцент?
Честно говоря не понимаю я этих американцев .Есть такой Байден который творил безпридел в Украине и обворовывал ее под покровительством украинской власти. Трамп же попросил , сделал акцент , показал путь новой украинской власти где искать преступления по сути настучал ну или доложил куда надо о преступлении Байденов как законопослушный честный человек видит что где то кто то ворует или грабит - не проходит мимо ,а звонит в полицию . И что теперь Трамп виновен по сути в звонке в полицию? Трап кричит как свидетель - "караууул грабят воруют держи вора". И его за это импичмент? Где логика? Или преступлений байдена нету ??? Извиняюсь за спутанность текста спать хочу. :oops:
Востаннє редагувалось yama в Сер 04 гру, 2019 00:26, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:25

  centurionus написав:Цікаво, Ви носите плакат чи футболку з написом, що ідентифікує Вас як українця?


Мои знакомые об этом знают. Новые знакомые могут спросить. Тут это принято. Страна иммигрантов. Укропы еще обычно на машине сзади прилепливают тризуб. Тут 2 млн укропов.
Слава Україні!
Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:29

  yama написав: у большинства населения понты это все, можно голодать но айфон купить надо, хоть в кредит хоть на 2 года , но надо
:mrgreen:


Если голодают ради понтов, то это не бедность. Это социальное явление называется по другому и не объект социальной помощи со стороны государства. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:32

  yama написав:Прдскажу. Долги отдают только трусы. А если более практично ответить то первая в мире по силе армия . Поставять две авианосные групы рядом с тем кто требует возврат долга и обявят его терористом диктатором нарушающим права людей и усе. Был кредитор и нет его.


Против кредиторов и авианосные группы не нужны - то против непредсказуемых лидеров стран, богатых ресурсами. А кредиторы и сами не заинтересованы в возврате долга, поскольку факт истребования таких сумм чреват... барабанная дробь... обесцениванием долга.

Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого? :roll:

Глобально - никакой. Китай уже 2 десятилетия "коллекционирует" американский долг за средства, получаемые от экспорта. А потому что такие огромные деньги просто некуда больше вкладывать! Ну и смысл этой торговой войны?..
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