Додано: Сер 04 гру, 2019 00:17

Libo написав: edvardd написав: Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"

Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"



Со мной респектабельные джентльмены снимают шляпу и здороваются особенно почтительно …

Светские дамы с интересом рассматривают и не прочь попробовать.

Еще ни одному государству не удалось снять президента США. Украина первая. Любой украинец для них сейчас как Юрий Гагарин.

Со мной респектабельные джентльмены снимают шляпу и здороваются особенно почтительно …Светские дамы с интересом рассматривают и не прочь попробовать.Еще ни одному государству не удалось снять президента США. Украина первая. Любой украинец для них сейчас как Юрий Гагарин.

Цікаво, Ви носите плакат чи футболку з написом, що ідентифікує Вас як українця? Цікаво, Ви носите плакат чи футболку з написом, що ідентифікує Вас як українця?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell