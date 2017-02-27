Додано: Сер 04 гру, 2019 00:19

vovan_prm написав: Такие данные раскрываются в двух основных случаях:

- при желании (или не противлении) самих владельцев

- по решению суда Такие данные раскрываются в двух основных случаях:- при желании (или не противлении) самих владельцев- по решению суда

Глупости. Все ЦБ покупаются на чье-то имя и этот кто-то платит за них со своего счета. Все прозрачно. И этого уже достаточно для отслеживания за дальнейшим движением. Это ЦБ не на предъявителя (анонимные), а именные. Бумаг на предъявителя больше в мире нет. Конечного бенефициара любой банк, хранитель или номинальный держатель сдаёт налоговым службам с потрохами по первому требованию. Я уже молчу про финансовую разведку. Какие тут решения суда или согласие? $10 тыщ и сразу под финмониторинг. У вас банки предоставляют информацию о ваших счетах в налоговую и в финмониторинг тоже с вашего согласия или по решению суда? Как бы не так. По первому требованию! Связался с финансовой системой - будь готов ответить за чистоту своих средств.Назвался груздем - полезай в кузов. (с)